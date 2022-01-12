شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يدخل تحسينات جديدة لتسهيل البحث عبر الدردشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت "واتساب"، المملوكة لشركة Meta بتسهيل البحث من خلال الدردشات، وذلك لإتاحة الفرز بين الروابط والوسائط والمستندات فى الدردشات للتيسير على المستخدمين، لكن هذا التحسين متاح فقط للحسابات التجارية ويتوقع تطبيقه على جميع المستخدمين الذين يصل عددهم إلى نحو مليارى شخص على مستوى العالم.

يتم استخدام WhatsApp Business من قبل الكثير من الشركات، كطريقة أكثر ملاءمة لتقديم خدمة العملاء، سواء كان ذلك لطلب تحديث على التسليم الخاص بك أو طرح سؤال.

وبالنظر إلى عدد الرسائل التي تتلقاها الشركات من العملاء، يمكنك فهم سبب حاجتهم إلى دعم إضافي لفرزهم جميعًا.

هذا يعني أن الشركات ستتمكن قريبًا من المضي قدمًا فى البحث من خلال الدردشات حسبما نقل موقع "ذى صن".

سيكونون قادرين على فرز الدردشات بين جهات الاتصال وغير جهات الاتصال وغير المقروءة.

كما يمكنك أن تتخيل، ربما تكون هذه الميزات مفيدة للشركات التي تستخدم WhatsApp أكثر من متوسط ​​Joe.

ولكن من خلال تسهيل الأمر على الشركات ، نأمل أن يساعد ذلك في تحسين خدمة العملاء ، لذلك ستستفيد بشكل غير مباشر.

حتى الآن ظهرت الخيارات الجديدة على WhatsApp Business beta ، الإصدار التجريبي للتطبيق.

ويبدو أنهم سينتقلون إلى كل من iOS و Android في وقت ما.

وفقًا لـ WABetaInfo ، الذي كشف عن الميزة: "واتساب لا يخطط لإصداره على واتساب مسينجر.