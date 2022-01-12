شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب حجمه ضعف مبنى "إمباير ستيت" يمر بالقرب من الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يندفع كويكب حجمه ضعف حجم مبنى "إمباير ستيت" وهى ناطحة سحاب فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، نحو الأرض، كان على رادارنا منذ عقود، مما يمنحنا متسعًا من الوقت لحساب مساره والتأكد من أنه لن يصطدم بكوكبنا عندما يقترب من الأرض يوم الثلاثاء 18 يناير.

كما يتضح من اسمه تم اكتشاف الكويكب (7482) 1994 PC1 في عام 1994 وتم تصنيفه على أنه "كويكب محتمل الخطورة" نظرًا لحجمه الكبير (3280 قدمًا أو حوالي 0.6 ميل) وقربه من الأرض أثناء رحلات الطيران السابقة وفقًا للعلماء.

في 18 يناير الساعة 4:51 مساءً. ET ، الكويكب ، الذي يسافر بسرعة حوالي 43000 ميل في الساعة (69200 كيلومتر في الساعة) سيأتي ضمن 1.2 مليون ميل (1.9 مليون كيلومتر) من الأرض، أي ما يزيد قليلاً عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، حسبما نقل موقع Digitartlends.

هذا يعني أنه على عكس الأشخاص في فيلم Netflix الشهير "لا تبحث عن" ، ليس لدينا ما يدعو للقلق. وبمجرد أن يمر ، لن يعود لمدة 200 عام أخرى (في غضون ذلك، سيبقي علماء الفلك أعينهم مقشرة بحثًا عن كويكبات أخرى يحتمل أن تكون خطرة).

أحد العناصر المثيرة في تحليق 7482 1994 PC1 الأسبوع المقبل هو أن الأشخاص الذين لديهم تلسكوب أساسي لديهم فرصة لاكتشافه أثناء مروره بسرعة. تقدم EarthSky شرحًا مفصلاً بشأن المكان الذي يجب البحث فيه وتحديدًا ما الذي يجب البحث عنه نظرًا لأن الكويكب يقترب من قربه.

إن احتمال اصطدام صخرة فضائية ضخمة بالأرض يومًا ما هو مصدر قلق حقيقي للغاية دفع وكالة ناسا للشروع في مهمة DART التي تهدف إلى اصطدام مركبة فضائية مباشرة بكويكب لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تغيير مسارها. إذا حقق الاختبار هدفه المتمثل في تغيير مسار الكويكب، فقد يصبح النظام وسيلة فعالة للأرض لحماية نفسها من أي أجسام خطرة تم رصدها وهي تتجه مباشرة إلى الأرض في المستقبل.