شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية على بعد 250 ميلا فوق دلتا النيل فى مصر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطة الفضاء الدولية (ISS) من أعجوبة الهندسة البشرية والإبداع ، فضلاً عن الإنجاز العلمي والتعاون الدولي، كان المرفق يدور حول الأرض على مدار العقدين الماضيين وتم إخلاءه مؤخرًا لمواصلة العمل حتى عام 2030 على الأقل.

إلى جانب العمل كمختبر فضائي ، فإن موقع المحطة على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض يمكّنها أيضًا من تنفيذ أعمال المراقبة المهمة مثل تتبع آثار تغير المناخ أو مراقبة الكوارث الطبيعية، كذلك تعد المكان المثالي لالتقاط صور مذهلة للأرض - ولكن ماذا عن صور المحطة نفسها؟ توجد مثل هذه الصور بالطبع، لكن فرص التقاط محطة الفضاء الدولية من بعيد نادرة إلى حد ما لأنها تحدث فقط أثناء الرحلات المأهولة من وإلى المنشأة حسبما نقل موقع Digitartlends.

قدم طاقم رحلة طيران نادر لمحطة الفضاء الدولية من قبل طاقم على متن SpaceX's Crew Dragon في أواخر العام الماضي فرصة رائعة لالتقاط لقطات للمحطة أثناء دورانها حول الأرض. كان مصور Ace ورائد الفضاء المتمرس توماس بيسكيت من بين أولئك الذين كانوا على متن المركبة الفضائية عندما حلقت حول محطة الفضاء الدولية قبل رحلة الطاقم إلى المنزل بعد ستة أشهر على متن المحطة.

لقد رأينا بالفعل العديد من الصور المذهلة للتحليق في Pesquet والتي تُظهر محطة الفضاء الدولية مقابل سواد الفضاء المحبب. وفي هذا الأسبوع، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية صورة رائعة مأخوذة من نفس الرحلة تظهر محطة الفضاء الدولية على بعد 250 ميلًا فوق دلتا النيل في مصر.

ما يجعل الصورة فريدة من نوعها هو أنها تظهر المنشأة المدارية لا تغمرها أشعة الشمس ، ولكن بدلاً من ذلك مضاءة بأضوائها الخاصة والليل يسقط على الأرض تحتها.

التقط Pesquet الصورة غير العادية باستخدام كاميرا Nikon D5 DSLR الاحترافية مع عدسة 80-400 مم مضبوطة على 80 مم. كانت سرعة الغالق 1/5 من الثانية والفتحة f / 4.5.

اكتسب رائد الفضاء الفرنسي سمعة كمصور بارع خلال مهمته الأخيرة ، حيث كان يثير إعجابنا بانتظام بلقطات الأرض الجميلة المأخوذة من وحدة Cupola ذات النوافذ السبع بالمحطة.

ولكن كما أوضح Pesquet مؤخرًا، فإن العثور على أفضل مشهد للتصوير لا يتطلب مجرد عين جيدة ولكن أيضًا الكثير من التخطيط الدقيق.

بالنسبة إلى اللقطة الليلية لمحطة الفضاء الدولية ، نعتقد أنها واحدة من أكثر الصور تميزًا في مهمته التي استمرت ستة أشهر.