تكنولوجيا: أبل تدعى امتلاكها أكثر من 745 مليون اشتراك مدفوع مقابل خدماتها

القاهرة - سامية سيد - تمتلك أبل حاليًا أكثر من 745 مليون اشتراك مدفوع، وفقًا لـ Eddy Cue ، نائب الرئيس الأول للخدمات في أبل، وفي بيان صحفي، قال إنه من خلال هذه الاشتراكات العديدة، تواصل أبل ربط المطورين والفنانين ورواة القصص في العالم بالمستخدمين عبر أكثر من مليار جهاز.

ووفقًا لشركة أبل، قامت أبل Fitness + بتدريب المستخدمين على ممارسة التمارين والتأمل ، بينما أبقتهم Apple News على اطلاع بالتطورات في الأخبار والثقافة في عام 2021، ووتزعم الشركة أن مئات الألعاب قد تم لعبها على Apple Arcade ؛ وتم تنزيل ملايين التطبيقات من App Store.

وفي العام الماضي، شهدت مكتبة ألعاب Apple Arcade أكبر توسع لها حتى الآن ، حيث تقدم الآن للاعبين من جميع الأعمار فوق 200 لعبة ، بما في ذلك الإصدارات الجديدة تمامًا والألقاب الحائزة على جوائز والمزيد من App Store.

وكانت بعض النقاط البارزة عبارة عن ملفات بودكاست مثل "The Midnight Miracle" و "We Can Do We Can Do Hard Things" وكتب مثل "The Least of Us" و "The Love Hypothesis".

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، تربط منصة App Store العالمية الشركات من جميع الأحجام بأكثر من 600 مليون شخص كل أسبوع في 175 دولة ، مما أدى إلى قيام المطورين ببيع سلع وخدمات رقمية كسب أكثر من 260 مليار دولار منذ إطلاق متجر التطبيقات في عام 2008. تدعي شركة أبل أن هذا الرقم سجل رقماً قياسياً سنوياً جديداً لأرباح مطوري App Store.

وفي موسم العطلات هذا وحده، قضى عملاء App Store أكثر من أي وقت مضى بين ليلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة ، مما أدى إلى نمو مزدوج الرقم مقارنة بالعام الماضي.