شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يشترى حصة أقلية فى شركة Aleph للإعلان الرقمى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الإعلانات الرقمية Aleph، إن شركة تويتر اشترت حصة أقلية في Aleph Group Inc، في الوقت الذي تسعى فيه إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، ولم تكشف Aleph عن أي شروط مالية للاستثمار لكنها قالت إن شراء حصة تويتر سيساعد الشركة على توسيع منصتها التكنولوجية التعليمية.

وتعمل شركة Aleph على مساعدة المنصات الرقمية الكبيرة على التواصل مع المعلنين والعملاء، حيث من ضمن عملائها Meta Platforms Inc و Spotify Technology SA وLinkedIn المملوكة لشركة Microsoft Corp بين عملائها.

وعلى الرغم من الاضطرابات واسعة النطاق في سلسلة التوريد التي أخرت وصول المنتجات إلى الرفوف وقمع خصوصية المستخدم من قبل شركة Apple Inc والذي يخشى الكثيرون أن يؤدي إلى تعطيل إعلانات الهاتف المحمول، استمرت العلامات التجارية في الإعلان عبر الإنترنت.

وتأسست عام 2005 تحت اسم IMS Internet Media Services، وقدرت قيمة Aleph بملياري دولار العام الماضي بعد أن اشترت شركة الأسهم الخاصة سي في سي كابيتال بارتنرز حصة تبلغ قيمتها 470 مليون دولار، وقد تقدمت Aleph سرا بطلب طرح عام أولي أمريكي في أكتوبر.