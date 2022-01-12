شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية التحكم فى وظائف Kindle Cloud لقراءة الكتب إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكون قراءة الكتب في القارىء الالكترونى Kindle Cloud Reader من أمازون سهلة ومباشرة، حيث تضغط فوق العنوان الذي تريد قراءته، ويتم فتح الكتاب ويمكنك التقدم خلاله بالضغط فوق السهم الموجود على جانب الصفحة، باستخدام مفاتيح الأسهم في لوحة المفاتيح أو شريط المسافة، ويمكنك أيضًا تخصيص تجربة القراءة بقائمة صغيرة، ولإظهار القائمة، حرك مؤشر الماوس إلى أعلى الصفحة أو أسفلها.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، نقدم لك فيما يلي خياراتك للتعامل مع وظائف Kindle Cloud Reader:

• Kindle and Your Library: اضغط فوق شعار Kindle أو زر مكتبتك للرجوع إلى صفحة مكتبتك لتحديد كتاب مختلف.

• اذهب إلى القائمة: تتيح لك هذه القائمة، التي تشبه ثلاثة خطوط أفقية، الانتقال مباشرة إلى أجزاء معينة من الكتاب، مثل الغلاف أو جدول المحتويات أو صفحة معينة.

• عرض الإعدادات: تتيح لك هذه القائمة تغيير خيارات التنسيق وسهولة القراءة مثل حجم الخط وحجم الهامش ولون الصفحة وعدد الأعمدة.

• تبديل الإشارة المرجعية: اضغط فوق هذا لوضع إشارة مرجعية أو إزالة الإشارة من الصفحة الحالية.

• إظهار الملاحظات والعلامات: يعرض هذا الزر قائمة بجميع الصفحات التي تحتوي على إشارات مرجعية وملاحظات ونص مميز.

• مزامنة: اضغط فوق هذا الزر لمزامنة الكتاب الحالي يدويًا بحيث يتم تحديث جميع التغييرات على أي جهاز آخر تريد قراءته عليه.

• الموقع: في الجزء السفلي من الصفحة، سترى شريط تمرير يشير إلى مكانك داخل الكتاب، ويمكنك سحب شريط التمرير للانتقال بسرعة إلى موقع آخر.

كما أنه بالإضافة إلى تلك القوائم، يمكنك تمييز نص أو إضافة ملاحظات للرجوع إليها لاحقًا، وللقيام بذلك، حدد النص المطلوب بالماوس وستظهر قائمة منبثقة، عندها يمكنك أن تختار تمييز أو ملاحظة وأدخل ملاحظة إذا رغبت في ذلك.