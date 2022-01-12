شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند تعطل موسيقى إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف عدد كبير من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا أحيانًا من إضافة الموسيقى إلى إنستجرام على وجه التحديد، فلم يعمل ملصق الموسيقى فى قصص إنستجرام كما هو متوقع، لذلك إذا حاولت استخدام مكتبة الموسيقى فى إنستجرام ووجدت أنها لا تعمل، فإليك بعض النصائح البسيطة لتحرى الخلل وإصلاحه التى يمكنها غالبًا إصلاح المشكلة وتشغيلها مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك ملصق الموسيقى تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك ملصق الموسيقى ابدأ بالتحقق لمعرفة ما إذا كان ملصق الموسيقى متاحًا ويعمل من أجلك، واضغط على علامة الجمع أعلى الشاشة، ثم فى القائمة المنسدلة، اضغط على القصة، واختر صورة أو مقطع فيديو لإضافته إلى قصتك.

يمكنك الآن الضغط فوق رمز الموسيقى أو الضغط فوق الملصقات ثم تحديد ملصق الموسيقى، وفى كلتا الحالتين، يجب أن تشاهد قائمة واسعة من خيارات الموسيقى في مكتبة الموسيقى في إنستجرام، إذا لم تقم بذلك، فجرب بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية.



تأكد من تحديث تطبيق إنستجرام تأكد من تحديث تطبيق إنستجرام إذا لم تقم بتحديث تطبيق إنستجرام منذ فترة، فمن المحتمل أن الإصدار الذى قمت بتثبيته لا يدعم الموسيقى بعد، أو أن به خطأ يمنع موسيقى انستجرام من العمل بشكل صحيح.

كما أنه من الجيد ترك التحديثات التلقائية قيد التشغيل حتى يتم تحديث تطبيقاتك تلقائيًا، لكن من الممكن أيضًا إجبار تطبيق مثل إنستجرام على التحديث يدويًا، وإليك كيفية تحديث تطبيق Instagram يدويًا على نظام Android، وإذا كان لديك جهاز iPhone، فالعملية مماثلة:

1. ابدأ تشغيل تطبيق App Store.

2. اضغط على أيقونة البحث فى أسفل اليمين وابحث عن "Instagram".

3. إذا كان التطبيق يتوفر به تحديث، فسيظهر على الزر عبارة "Update"، اضغط فوقها، أو ستظهر كلمة Open، وهذا يشير إلى أنك محدث بالفعل.





عد إلى حسابك الشخصيأبلغ بعض المستخدمين أنهم فقدوا الوصول إلى الموسيقى عند التحديث إلى حساب Instagram Business، فإذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب محترف، فمن السهل العودة إلى حسابك الشخصى لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل مشكلتك، ويمكنك التبديل كما تشاء بينهما.

1. انتقل إلى صفحة ملفك الشخصى فى الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر فى الجزء العلوى الأيمن ثم فى القائمة المنبثقة، اضغط فوق "إعدادات".

3. اضغط على الحساب.

4. قم بالتمرير إلى أسفل واختر التبديل إلى الحساب الشخصى.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعمل ميزة الموسيقى مرة أخرى في حسابك الشخصي.





سجل الخروج من إنستجرامهناك طريقة أخرى لاستكشاف خلل إنستجرام لديك وهى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى، فمن المحتمل أنه عند تسجيل الدخول مرة أخرى، ستتم استعادة ميزة الموسيقى.

1. انتقل إلى صفحة ملفك الشخصى فى الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر فى الجزء العلوى الأيمن من الصفحة، ثم فى القائمة المنبثقة، اضغط فوق "إعدادات".

3. قم بالتمرير إلى أسفل واضغط فوق تسجيل الخروج.

4. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى إنستجرام باستخدام بيانات اعتماد حساب إنستجرام المعتادة.



تواصل مع دعم عملاء إنستجرام تواصل مع دعم عملاء إنستجرام إذا لم تتمكن أى من نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه من استعادة موسيقى إنستجرام على جهازك، فقد يكون الوقت قد حان للوصول إلى دعم عملاء إنستجرام.

ويحتوى إنستجرام على رقم هاتف لدعم العملاء بالإضافة إلى مركز مساعدة قوي به مقالات دعم وأسئلة وأجوبة ونظام للإبلاغ عن المشكلات.