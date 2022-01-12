شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة مؤسس Signal من رئاسة الشركة وتولى مؤسس واتس آب بدلا منه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موكسي مارلينسبايك عبر منشور على مدونته الرسمية أن مؤسس تطبيق Signal والمدير التنفيذي Moxie Marlinspike سيتنحى عن منصبه ، وسيصبح المؤسس المشارك لـ واتس آب بريان أكتون الرئيس التنفيذي المؤقت بدلا منه.

وقال: "إنه عام جديد، وقد قررت أنه الوقت المناسب لأحل محل نفسي كرئيس تنفيذي لشركة Signal"، وقال Marlinspike ، الذي سيبقى في مجلس إدارة Signal ، إنه يبحث عن مرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي الدائم.

وأسس أكتون تطبيق "واتس آب" المراسلة المنافس لـ Signal في عام 2009، وقد تم شراء الشركة من قبل فيس بوك، في عام 2014، وقد ترك WhatsApp في عام 2017 بسبب الاختلافات حول استخدام بيانات العملاء والإعلانات المستهدفة، وفقًا لموقع Signal على الويب.

وفي فبراير 2018 ، بدأ مع Marlinspike مؤسسة Signal Foundation غير الربحية، والتي تشرف حاليًا على التطبيق، من خلال توفير تمويل أولي قدره 50 مليون دولار.

وقد تم اعتماد Signal، وهي منصة مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف، من قبل أشخاص ، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Twitter Inc جاك دورسي، والمبلغ عن المخالفات والمدافع عن الخصوصية إدوارد سنودن.