«يجب أن نكون مستعدين».. البحوث الفلكية تحذر: «من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي وقع فجر الثلاثاء مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط.

وأوضح القاضي، بحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، أن سبب شعور المواطنين في مصر به هو أن عمق الزلزال كبير.

من جانهب، صرح الدكتور محمد الجابري، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه من الوارد "أن يحدث زلزال آخر أقوى من زلزال الثلاثاء الذي جاء بقوة 6.6 ريختر أو من الممكن أن يكون أقل منه، مشيرآ أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها.

وأوضح الجابري أن المشكلة ليست فى وقوع الزلازل لأنها من الوارد أن تقع فى أى وقت وبأي قوة، مشيراً إلى أن منطقة شرق المتوسط منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي الكبير، متابعاً: "لذلك يجب علينا أن نكون مستعدين فى أى وقت فى التعامل مع الزلازل مهما بلغت قوتها أو شدتها".

وكانت مصر قد تعرضت إلى هزة أرضية، فجر الثلاثاء، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية الساعة الثالثة و 7 دقائق فجراً.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق فجرا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق..