شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25 مليار دولار مبيعات الرموز الرقمية NFT خلال عام 2021 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مبيعات NFTs إلى حوالى 25 مليار دولار فى عام 2021 مع ازدياد شعبية الأصول المشفرة المضاربة، كما تظهر بيانات من متعقب السوق DappRadar على الرغم من وجود علامات على تباطؤ النمو في نهاية العام.

ويعد رمز Non-Fungible Token (NFT) هو رمز رقمي فريد مشفر ويتحقق من ملكيته وأصالته ويرتبط بالقطعة بشكل دائم، كما يرمز NFT إلى "رمز غير قابل للاستبدال"، وتم الترحيب به كطريقة لإسناد قيمة وندرة في العالم الحقيقي إلى الأعمال الفنية والأصول الرقمية.

وقد ارتفعت أسعار بعض الرموز غير القابلة للاستبدال ، أو الأصول المشفرة التي تمثل عنصرًا رقميًا مثل صورة أو مقطع فيديو فى عوالم افتراضية ، بسرعة كبيرة العام الماضي لدرجة أن المضاربين في بعض الأحيان `` قلبوها '' لتحقيق ربح في غضون أيام.

وكان عالم الفن سريعًا في جني الأموال ، حيث تبيع دور المزادات NFTs رسومًا كاريكاتورية بسيطة بملايين الدولارات مع عدم وجود أشياء مادية متداولة، وحقق أحد أعمال NFT رقما قياسيا قدره 69.3 مليون دولار في بيع كريستي في مارس.

وفي الوقت نفسه ، قامت بعض أفضل العلامات التجارية في العالم ، بما في ذلك Coca Cola و Gucci ، ببيع منتجات NFT، وبلغ إجمالي حجم مبيعات NFT 24.9 مليار دولار في عام 2021 ، مقارنة بـ 94.9 مليون دولار فقط في العام السابق ، حسبما قال DappRadar يوم الاثنين. يجمع DappRadar البيانات عبر عشرة سلاسل مختلفة ، والتي تُستخدم لتسجيل من يملك NFT.

تختلف تقديرات الأحجام باختلاف مزود البيانات ، اعتمادًا على ما يتم تضمينه. غالبًا ما لا يتم التقاط المعاملات التي تتم "خارج السلسلة" ، مثل مبيعات NFT الفنية الرئيسية في دور المزادات، من خلال البيانات.

وقالت شركة CryptoSlam ، التي تتعقب أيضًا العديد من سلاسل الكتل ، إن إجمالي 2021 كان 18.3 مليار دولار. وضع موقع NonFungible.com ، الذي يتتبع بلوكشين الإيثيريوم فقط ، مبيعات 2021 بمبلغ 15.7 مليار دولار.

وهذا يعني أن الأموال التي يتم إنفاقها على NFTs في عام 2021 تعادل تقريبًا المبلغ الذي تم التعهد به في COP26 لمساعدة البلدان على التخلص التدريجي من الفحم ، أو التمويل الذي يوفره البنك الدولي لشراء ونشر لقاحات COVID-19.

وبلغت المبيعات ذروتها في أغسطس ، ثم انخفضت في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل أن تنتعش مرة أخرى في ديسمبر ، حسبما أظهرت بيانات من أكبر سوق NFT ، OpenSea.

لا يبدو أن هذا مرتبط بالتقلبات في أسعار العملات المشفرة ، والتي غالبًا ما تستخدم لشراء NFT ، حيث ارتفع البيتكوين والإيثر في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وقال DappRadar إن حوالي 28.6 مليون محفظة تم تداولها في NFT في عام 2021 ، ارتفاعًا من حوالي 545000 في عام 2020.

وبينما يرى البعض أن NFTs هي مستقبل الملكية في عالم الإنترنت ، وشراء NFTs كتصويت على الثقة في تطوير "Web3" أو metaverse ، يشعر البعض الآخر بالحيرة بشأن سبب إنفاق الكثير من الأموال على العناصر التي لا تفعل ذلك فعليًا يوجد.

وقال بحث نُشر في مجلة نيتشر إن 10٪ فقط من المتداولين يمثلون 85٪ من جميع معاملات NFT، وقال التقرير إنه في حين أن أغلى عملية بيع معروفة لـ NFT كانت 69.3 مليون دولار ، فإن النطاق السعري الشائع كان من 100 دولار إلى 1000 دولار.