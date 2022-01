شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. ترشيحات لجنة الاتصالات الفيدرالية تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بيانات جديدة صدرت، دعت مجموعات المصلحة العامة Free Press Action and Fight for the Future لجنة التجارة في مجلس الشيوخ لملء المقاعد النهائية في لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية.

أنهى كل من Gigi Sohn و Alvaro Bedoya، من FCC وFTC، على التوالي، إجراءات جلسة الاستماع الخاصة بهما، لكن لم يتلق أي منهما تصويتًا نهائيًا من اللجنة لإعدادهما لتأكيد الكلمة.

وقالت منظمة الكفاح من أجل المستقبل في بيان: "الأمريكيون في حاجة ماسة إلى وكالات حماية المستهلك هذه حيث زاد اعتمادهم على الوصول الميسور التكلفة إلى الإنترنت المفتوح خلال الوباء". "اعترف المطلعون في الصناعة علانية بأنهم يضغطون من أجل هذه التأخيرات لأنها تعود بالفائدة على أرباحهم النهائية ، على حساب الجمهور".

مع وجود مقاعد مفتوحة في هذه الوكالات، لا تستطيع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) المضي قدمًا في أي إجراءات حزبية أو أولويات السياسة الديمقراطية، مثل حيادية الشبكة في أواخر العام الماضي، تم تأكيد تعيين جيسيكا روزنوورسيل كرئيسة للجنة الاتصالات الفيدرالية ، ولكن لم يتم اصطفاف الأصوات لاختيار سون، الذي اختار بايدن ليكون آخر مفوض ديمقراطي متبقٍ. استقال مفوض لجنة التجارة الفيدرالية الديمقراطي روهيت تشوبرا من الوكالة بعد تأكيده لقيادة مكتب حماية تمويل المستهلك في أكتوبر، تاركًا لجنة التجارة الفيدرالية في طريق مسدود وفقا لموقع The Verege.

بعد ما يقرب من عام في رئاسة جو بايدن، تتزايد الضغوط الجديدة على مجلس الشيوخ للتأكيد على وجه السرعة للترشيحات للمناصب في اثنتين من أكبر وكالات الحكومة الفيدرالية مع التحكم في النطاق العريض وخصوصية البيانات.

أعاد بايدن ترشيح Sohn و Bedoya في 4 يناير، ووضع الترشيحات لمزيد من الدراسة من قبل لجنة التجارة في مجلس الشيوخ. وفقًا لـ Politico ، تخطط اللجنة للتصويت على المرشحين في 24 يناير، وقد تشمل الترشيحات Sohn و Bedoya ، لكن لم يتم إصدار جدول الأعمال النهائي حتى تاريخ النشر.

قال كريج آرون ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Free Press Action: " الكثير مما يجب إنجازه في لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC: ضمان وصول المليارات التي يتم استثمارها في النطاق العريض إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، واستعادة حيادية الإنترنت والباب الثاني، مع مراعاة تاريخ منظمي وسائل الإعلام في السباق وإصلاح الضرر".

نظرًا لأن ترشيحات لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية شهدت بعض الحركة في مجلس الشيوخ العام الماضي، جادل الجمهوريون مثل السناتور ليندسي جراهام ومجلس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن سوهن كان متطرفًا في سياسة الاتصالات على حد قولهم.