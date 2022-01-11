شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Immersive View وكيف يمكن تمكينها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق Zoom ، وهو تطبيق مؤتمرات الفيديو، على ميزة تسمى "Immersive View" أو Immersive View التي تجعل مكالمات الفيديو أكثر رسمية مثل الفصل الدراسي أو اجتماع المكتب.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين الانضمام إلى الحاضرين الآخرين في الاجتماع في نفس المساحة الافتراضية ، مثل المقهى والفصول الدراسية وقاعة الاجتماعات والمعرض الفني وغيرها، وقد تم الإعلان عن ميزة "Immersive View" في مؤتمر Zoomtopia وهي متاحة للحسابات المجانية والحسابات الاحترافية.

و يمكن لما يصل إلى 25 مشاركًا الانضمام إلى الاجتماع في مساحة افتراضية من خلال هذه الميزة.





كيف أقوم بتمكين Immersive View على Zoom؟ابدأ الاجتماع بصفتك المضيف، انقر فوق الخيار "عرض" الذي يظهر في الزاوية العلوية اليمنى، انقر بعد ذلك على "غامرة" وحدد من الخيارات التي تظهر على الشاشة لوضع المشاركين في المشهد، بعد تحديد المشهد ، انقر فوق الخيار "ابدأ لبدء Immersive View".





-هل يمكنني استخدام تكبير / تصغير للخلفية الافتراضية بدون شاشة خضراء؟لا يمكن استخدام الخلفية الافتراضية بدون شاشة خضراء في وقت استخدام عميل سطح المكتب في بيئة افتراضية، يتوفر خيار الخلفية غير الواضحة لعملاء سطح مكتب Windows و macOS وتطبيقات Android و iOS للأجهزة المحمولة.





هل يمكنني الوصول إلى Immersive View على Zoom؟ميزة Immersive View متاحة لعملاء سطح مكتب Windows و MacOS. يتم تمكين الميزة افتراضيًا لجميع حسابات Pro المجانية والفردية التي تستخدم Zoom 5.6.3 أو الإصدارات الأحدث.





كم عدد المشاركين في Immersive View؟باستخدام ميزة Zoom Immersive ، يمكن استيعاب ما يصل إلى 25 مشاركًا في مشهد بتخطيطات مختلفة لمجموعات أصغر. يحتوي كل عنوان مشهد على رقم يشير إلى عدد الأشخاص الذين يمكنهم استيعابهم.





ماذا يحدث إذا كان هناك أكثر من 25 شخصًا في اجتماعي؟يتم عرض أكثر من 25 مشاركًا في شريط مصغر أعلى المشهد. بالنسبة للاجتماعات الأكبر حجمًا ، يوصى باستخدام طريقة عرض أخرى مثل "عرض المعرض".





هل يمكنني استخدام Immersive View في غرفة Breakout ؟حاليًا ، لا تتوفر ميزة Immersive View في Breakout Rooms.