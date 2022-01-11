شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك اكتشاف جبل إيفرست في هذه الصورة الملتقطة على ارتفاع 250 ميلاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يتمنى المصورون الجويون بالتأكيد أن تتاح لهم الفرصة للبقاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) ، حيث توفر البؤرة الاستيطانية التي تدور حول الأرض مناظر دائمة التغير للأرض من ارتفاع 250 ميلاً.

لذلك ليس من المفاجئ أن تكون وحدة Cupola للمحطة الفضائية ذات النوافذ السبع، مع مناظرها البانورامية المذهلة للأرض وما وراءها، هي بسهولة المكان الأكثر شعبية في المنشأة بين رواد الفضاء المحظوظين بما يكفي لزيارتها.

بينما يحدق البعض ببساطة خارج القبة ليتعجبوا من المشهد أدناه ، يمسك البعض الآخر بالكاميرا لالتقاط أفضل ما يرونه قبل مشاركته في تيرا فيرما.

يحب مارك فاندي هاي ، الساكن الحالي في محطة الفضاء الدولية ، والذي وصل إلى المنشأة في أبريل 2021 ، مشاركة الصور العرضية التي تم التقاطها من أعلى ، حيث تبدو جهوده الأخيرة وكأنها شيء ربما رسمه فان جوخ أكثر من صورة فوتوجرافية وفقا لموقع Digitartlends.

تم التقاط اللقطة المذهلة فوق جبال الهيمالايا ، حيث تحدى فاندي هاي من وكالة ناسا الناس لتحديد جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم على ارتفاع 29032 قدمًا (8849 مترًا).

كان رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه من أكثر المصورين حرصًا على زيارة محطة الفضاء في الآونة الأخيرة. في منشور قرب نهاية إقامته الأخيرة التي انتهت في نوفمبر ، كشف Pesquet عن الحاجة إلى قدر كبير من التخطيط من أجل الحصول على أفضل فرصة لالتقاط صور مذهلة من محطة الفضاء الدولية.

وذلك لأن رواد الفضاء يقضون معظم وقتهم في العمل على التجارب العلمية بدلاً من النظر من النافذة. بالإضافة إلى ذلك ، مع دوران المحطة حول الأرض 16 مرة في اليوم ، فإن لمحات من البقع المثيرة للاهتمام فقط عابرة. دفع ذلك Pesquet إلى التخطيط مسبقًا باستخدام برنامج الملاحة الخاص بوكالة ناسا والذي يُظهر أوقات محطة الفضاء الدولية ليلاً ونهارًا ، وتنبؤات الغطاء السحابي ، والأهم من ذلك ، المسار الدقيق للاقتراب من المدارات.

إذا كانت الطرق تتوافق مع الأماكن المهمة التي سجلها بيسكيت قبل مهمته ، فيمكنه تحديد الوقت الدقيق الذي يحتاجه ليكون في القبة لالتقاط اللقطة.