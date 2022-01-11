شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANTالرياضية مساعدك الشخصي الأفضل في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة هواوي لأعمال المستهلك ساعتها الرياضية الذكية HUAWEI WATCH FIT ELEGANT، كأحدث إصداراتها في سلسلة HUAWEI WATCH FIT، والتي حققت نجاحاً مبهراً منذ إطلاق إصدارها الأول، حيث يتميز الإصدار الجديد بأناقة التصميم، حيث تأتي بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفاخر، مما يتناسب مع حياة المستخدمين العصرية.

وتتضمن ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT المميزات التي نالت إعجاب المستخدمين في النسخة الأولى، مثل ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، وعمر بطارية تصل إلى 10 أيام، لتعزيز تجربة المراقبة الصحية. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير وجه ساعتهم بنقرة بسيطة عبر هواتفهم الذكية. ويمكن للمستخدمين الحصول على الساعة الرياضية الذكية والاستفادة من العروض والخصومات حتى 31 ديسمبر 2021 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر.

وتركز ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT على توفير المستخدمين بفرصة تحديد أسلوبهم الخاص، حيث يأتي تصميم تصميم الحزام الناعم الفلوري المتين لساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بشكل هندسي يتميز بالراحة بفضل هيكلها المضغوط مما يجعلها ساعة ذكية خفيفة ومناسبة للاستخدام اليومي. علاوة على جميع الميزات الجديدة والذكية، تستمر الساعة في توفير عمر بطارية طويل حتى مع تشغيل متابعة معدل ضربات القلب والنوم، ودعم تقنية الشحن السريع من هواوي، فيمكن لشحنة واحدة لمدة خمسة دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام.

وتعد تطبيقات اللياقة البدنية التفاعلية للساعة الذكية HUAWEI WATCH FIT ELEGANT أحد أهم مميزاتها، حيث توفر 96 وضعاً للتمرين، بالإضافة إلى 12 فصلاً للياقة البدنية السهلة، بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف التوتر في منطقة الكتفين والرقبة حيث يمكن للمستخدمين ببساطة بدء دورة تدريبية في المنزل أو في المكتب، مما يحافظ على معدلات النشاط وحرق الدهون.

وتتضمن ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH FIT ELEGANT وجود 13 دورة للعدائين من جميع القدرات. وأثناء الجري، تقوم الساعة الذكية بتحليل عدد الخطوات بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأجهزة الاستشعار المتعددة، كما توفر تقنية هواوي الذكية للمستخدمين إرشادات ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب وتجنب الإصابات.

وتُمكّن المميزات التقنية بالساعة الذكية الجديدة المستخدمين من متابعة كافة مؤشرات لياقتهم البدنية وحالاتهم الصحية حيث توفر مراقبة مستمرة لنسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، إلى جانب التحقق من أية تغييرات في مؤشرات الصحة على مدار اليوم باستخدام تطبيق HUAWEI Health بطريقة ميسرة لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم طوال الوقت.

وجدير بالذكر أن خاصية مراقبة تشبع الدم بالأكسجين طوال اليوم التي توفرها ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تعد مؤشراً هاماً للصحة العامة للشخص، وهو ما يساعد المستخدمين على الاطمئنان على صحتهم بصورة مستمرة وتنبيههم عند انخفاض مستوى الأكسجين لديهم.