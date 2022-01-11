شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق عدة مركبات شحن نحو المحطة الفضائية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق عدة مركبات شحن نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2022.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مؤسسة "إينيرجيا" الروسية التابعة لروس كوسموس سترسل قريبا دفعة من الخبراء التابعين لها إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان للتحضير لعملية إطلاق مركبة Progress MS- 19 نحو المحطة الفضائية الدولية، إذ يفترض أن تطلق المركبة نحو المحطة في 15 فبراير القادم وفقا لما نقلته RT.

وكان بيان صادر عن "روس كوسموس"، قد أشار إلى أن مركبة Progress MS- 19 ستطلق من قاعدة "بايكونور" في 15 فبراير القادم بتمام الساعة 7:25 بتوقيت موسكو، وبعد وصولها نحو المحطة ستبقى ملتحمة بها مدة 370 يوما، كما من المفترض أن تطلق روسيا مركبة الشحن Progress MS-20 نحو المحطة أيضا في الثالث من يونيو المقبل، لتبقى المركبة ملتحمة بالمحطة 137 يوما، وبعدها ستطلق مركبة Progress MS-21 في 26 أكتوبر بتمام الساعة 3:19 بتوقيت موسكو، إذ ستبقى الأخيرة ملتحمة بالمحطة 247 يوما.

وأشارت مصادر في الإدارة المحلية لمدينة بايكونور في كازاخستان، إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" تعمل على تأمين كل ما يلزم لضمان وصول الفنيين والخبراء الروس إلى القاعدة الفضائية القريبة من المدينة وعودة البعض من القاعدة.