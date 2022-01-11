شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 60 مليار دولار دفعتها آبل لمطورى App Store فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن عملاق التكنولوجيا هذا الأسبوع أن شركة آبل دفعت 60 مليار دولار لمطورى App Store فى عام 2021، وفقا لتقرير digitaltrend.

وقالت الشركة إنه منذ إطلاق App Store في عام 2008، تم دفع 260 مليار دولار لمطوري App Store على مستوى العالم ، ارتفاعًا من 200 مليار دولار في العام السابق.

وقالت Apple إن الرقم سجل رقماً قياسياً سنوياً جديداً لأرباح مطورى App Store مع الإشارة إلى أنه يمثل "مجرد جزء صغير" من التجارة الإجمالية التي يسهّلها App Store. وفقًا لبيانات الشركة ، خلال موسم العطلات الأخير ، "قضى عملاء App Store أكثر من أي وقت مضى بين ليلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة ، مما أدى إلى نمو مزدوج الرقم مقارنة بالعام الماضي".

وفي معرض تعليقه على معظم الأرقام الأخيرة، قال إدي كيو، نائب رئيس آبل: "مع أكثر من 745،000،000 الاشتراكات المدفوعة، لا تزال أبل لربط العالم المطورين والفنانين ورواة القصص مع المستخدمين عبر أكثر من مليار جهاز، وتقديم قوية الأدوات والمحتوى والتجارب التي تثري حياتهم بطرق عميقة كل يوم لكن العام الناجح لـ App Store لم يخل من الجدل ، حيث تواجه Apple تدقيقًا متزايدًا بشأن ممارساتها التجارية بينما تتعامل أيضًا مع الدعاوى القضائية المرتبطة بتشغيل سوقها عبر الإنترنت.

على سبيل المثال، استمرت المعركة مع Epic Games ، حيث استأنفت Epic حكم قاضٍ في سبتمبر ، والذي فشل في حل المشكلة لشركة ألعاب الفيديو.

انفجرت القضية في أغسطس 2020 عندما اتهمت Epic شركة Apple (وكذلك Google مع متجر Play الخاص بها) بممارسات احتكارية ومضادة للمنافسة مع متاجر التطبيقات الخاصة بها. نتيجة لذلك ، حاولت Epic التحايل على عملية الشراء داخل التطبيق التي تحصل فيها Apple على عمولة بنسبة 30٪ من كل عملية بيع ، مع إجراءات Epic التي تسمح للاعبين بإجراء عمليات شراء مباشرة من المطور بأسعار مخفضة.

ردت شركة Apple بإطلاق لعبة Epic's Fortnite من متجر التطبيقات ، مع رد Epic بإحالة الأمر إلى المحكمة. وفي حكم صدر في سبتمبر من العام الماضي ، قال القاضي إن المحكمة لا يمكنها "أن تخلص في النهاية إلى أن شركة آبل محتكرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية أو قوانين الولاية" ، لكنها أمرت شركة آبل بتضمين روابط في قوائم متجر التطبيقات التي من شأنها أن تسمح للعملاء بالخروج من متجر لإجراء عملية شراء ، وبالتالي منح المطور 100٪ من البيع. ومع ذلك ، نظرًا لأن Epic قررت استئناف جوانب أخرى من القضية ، فقد تم تأجيل التغيير في إجراءات متجر التطبيقات.