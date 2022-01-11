شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل إلى أبل: أوقفوا "رسائل التنمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه "هيروشي لوكهايمر" نائب رئيس جوجل لأنظمة أندرويد و Chrome و Chrome OS و Play and Photos بعض الكلمات القاسية لشركة أبل بشأن سياسة iMessage الخاصة بها.

وفي تغريدة ، قالت لوكهايمر إن أبل لا تقبل معيار RCS لأنها تريد الحفاظ على نظام iMessage الخاص بها سليمًا، حيث قام بالتغريد نقلاً عن قصة في وول ستريت جورنال (WSJ) حول هيمنة أبل iMessage بين "جيش المراهقات في الرسائل النصية"، و يرمز RCS إلى Rich Communication Services ، وهو بروتوكول مراسلة ، يُقصد به أن يكون بديلاً للرسائل القصيرة SMS على أجهزة أندرويد، وقدم لمستخدمي أندرويد بعض الميزات الرئيسية لـ iMessage من أبل مثل إيصالات القراءة وكتابة الفقاعات والمزيد.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، من خلال "موثق" ، يبدو أن لوكهايمر يلمح إلى المستندات والتعليقات التي صدرت خلال معركة قاعة المحكمة Epic الخاصة بصانع أبل و Fortnite، وأظهر الخلاف القانوني المستندات التي زعمت أن Phil Schiller من أبل في عام 2016 عبر عن أن "نقل iMessage إلى أندرويد سيؤذينا أكثر مما يساعدنا ...." وبحسب ما ورد قال رئيس البرمجيات Craig Federighi أن "iMessage على أندرويد سيعمل ببساطة على إزالة [ ] عقبة أمام عائلات iPhone لمنح أطفالهم هواتف أندرويد. "

وأعاد موظفو جوجل الآخرون تغريد تغريدة Lockheimer ، بما في ذلك Dave Burke ، نائب رئيس الشركة للهندسة لنظام أندرويد و Covid-19، كما اقتبس مسؤول جوجل الرسمي على تويتر لنظام أندرويد تغريدة Lockhemier وقال ، "لا ينبغي أن تستفيد iMessage من التنمر، يجب أن تجمعنا الرسائل النصية معًا ، والحل موجود، دعونا نصلح هذا كصناعة واحدة."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها لوكهايمر ، كبير المسؤولين التنفيذيين في جوجل ، بالتغريد حول تطبيق iMessage الذي يعتمد نظام التحكم عن بعد RCS، حيث غرد لوكهايمر في (أكتوبر) من العام الماضي ، "لا تحتاج الدردشات الجماعية إلى كسر هذا الطريق، ويوجد حل واضح حقًا، وهذه دعوة مفتوحة للأشخاص الذين يمكنهم تصحيح هذا الأمر: نحن هنا للمساعدة".

تقول قصة WSJ أن هيمنة أبل iMessage أدت إلى شعور مستخدمي أندرويد الشباب بالنبذ ​​عند التواصل مع مستخدمي iOS. يقول تقرير وول ستريت جورنال إن نظام ترميز الألوان من أبل أدى إلى سخرية المراهقين من أولئك الذين يمتلكون أجهزة أندرويد، ويقتبس استبيان ادعى أن 87 في المائة من المراهقين الأمريكيين يمتلكون جهاز iPhone. في أجهزة أبل iOS ، تظهر الرسائل المستلمة من غير مستخدمي iOS باللون الأخضر ، بينما تظهر الرسائل الواردة من مستخدمي iPhone باللون الأزرق.