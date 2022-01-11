شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لعب Fortnite بدون تحميلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار Fortnite في عام 2017 ، وهي واحدة من ألعاب الفيديو الشهيرة عبر الإنترنت التي طورتها Epic Games، حيث أن اللعبة متاحة للعب في ثلاثة إصدارات بارزة من وضع اللعبة.

ويمكن للمستخدمين لعب Fortnite عندما يكون لديهم وصول إلى الإنترنت، ولتشغيلها ، يحتاج المرء إلى جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم ويجب تنزيله، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن تشغيل Fortnite على أجهزة أندرويد أيضًا.





كم يبلغ حجم Fortnite بالجيجابايت؟وفقًا للشركة ، يبلغ حجم التنزيل العام لإصدار Fortnite PC حوالي 26 جيجابايت، وعلاوة على ذلك ، يتراوح حجم التنزيل للموبايل بين 1.56 جيجا بايت إلى 2.98 جيجا بايت.





أين يمكنني تنزيل Fortnite؟يمكن للمستخدمين تنزيل Fortnite من خلال تطبيق Epicgames.com.





هل لعبة Fortnite مجانية على PS4؟Fortnite هي لعبة مجانية متعددة اللاعبين حيث يمكن للاعبين المختلفين أن يتحدوا لإنشاء عالم Fortnite الذي يحلمون به أو المعركة التي ستكون الأخيرة. يمكن لعب كل من Battle Royale و Fortnite Creative مجانًا.





هل يمكنك لعب Fortnite على جهاز كمبيوتر محمول؟تعد Fortnite من بين ألعاب Battle Royale الشهيرة، ويمكن للاعبين لعب اللعبة على وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو أجهزة أندرويد، كل ما يتطلبه المرء هو إنشاء حساب Epic Games وتنزيل عميل Epic Games Store وتثبيت Fortnite.





هل Fortnite على الكمبيوتر الشخصي مجاني؟يمكن للمستخدمين تنزيل Fortnite Battle Royale مجانًا. ومع ذلك ، للوصول إلى عناصر وتجارب معينة ، يحتاج المرء إلى ربحها أو شرائها مباشرةً من "المتجر" باستخدام العملة داخل اللعبة المسماة "V-Bucks".





ما الذي يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بي لتشغيل Fortnite؟فيما يلي المتطلبات:

نظام التشغيل: Windows 10 64 بت

بطاقة الفيديو: Intel HD 4000 على الكمبيوتر الشخصي ؛ انتل ايريس برو 5200

المعالج: Core i3-3225 3.3 GHz

الذاكرة: 4 جيجا بايت رام

نظام التشغيل: Windows 7/8/10 64 بت أو Mac OS Mojave 10.14.6

ملاحظة: لم تعد Fortnite تدعم بطاقات Nvidia على أجهزة Mac





هل Fortnite مجاني على Xbox؟يمكن لعب Fortnite مجانًا على Xbox ، مما يعني أن اللاعبين لا يحتاجون إلى إنفاق أي أموال للعبها.





هل يمكنك لعب Fortnite على PS3؟لا ، لا يمكنك لعب Fortnite على PS3. حاليًا ، يتوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و PS4 و Xbox One.





كم تكلفة Fortnite؟اللعبة مجانية ومتاحة على مجموعة واسعة من الأجهزة مثل Playstation 4 و XBox One و PC و Nintendo Switch و Mac و iOS وبعض أجهزة أندرويد أيضًا.





هل يمكنك لعب Fortnite على جهاز Nintendo Switch؟نعم ، يمكنك لعب Fortnite على Nintendo Switch مجانًا ولا تتطلب عضوية Switch Online مدفوعة.





هل يمكنني لعب Fortnite على جهاز Chromebook؟رسميًا ، لا توجد طريقة للعب Fortnite على جهاز Chromebook حتى إذا قام المستخدم بتثبيت إصدار كامل من Linux وتشغيله.





هل يمكن تشغيل Fortnite على نظام التشغيل Windows 7؟لتشغيل Fortnite ، يجب أن يكون لديك معالج 2.4 جيجا هرتز على أنظمة التشغيل Windows 7 أو Windows 8 أو Windows 10 أو Mac بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت وبطاقة فيديو Intel HD 4000 على الأقل.