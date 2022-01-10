شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرصدون عملاقًا أحمر خارق يتحول إلى مستعر أعظم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من العدد الهائل من النجوم فى السماء، إلا أن اكتشاف أحدهم فى خضم مستعر أعظم لا يزال حدثًا نادرًا للغاية، الآن التقط علماء الفلك عملاقًا أحمر خارق قبل وأثناء وبعد انفجار سوبر نوفا للمرة الأولى، وجمعوا معلومات جديدة مهمة حول هذه الأحداث الدرامية، وفقا لتقرير engadged.

وقال المؤلف الرئيسى وين جاكوبسون غالان (جامعة كاليفورنيا في بيركلي): "هذا اختراق فى فهمنا لما تفعله النجوم الضخمة قبل لحظات من موتها، والكشف المباشر عن نشاط ما قبل المستعر الأعظم فى نجم عملاق أحمر لم يتم رصده من قبل في مستعر أعظم عادي من النوع الثاني.

ولأول مرة، شاهدنا نجمًا أحمر عملاقًا ينفجر!" وباستخدام تلسكوب Pan-STARRS في ماوي ، هاواي ، اكتشف العلماء النجم الأحمر العملاق المحكوم عليه بالفشل في صيف عام 2020 بفضل كمية الضوء الهائلة التي ينبعث منها.

في وقت لاحق من الخريف عندما أصبح المستعر الأعظم، التقط الفريق الفلاش القوي باستخدام مطياف التصوير منخفض الدقة (LRIS) التابع لمرصد Keck ومقره هاواي.

لقد التقطوا أيضًا الطيف الأول من المستعر الأعظم ، المعروف باسم SN 2020tlf. وأظهرت الملاحظات أن النجم من المحتمل أن يكون قد أطلق كميات هائلة من مادة نجمية كثيفة قبيل الانفجار.

أظهرت الملاحظات السابقة أن العمالقة الحمراء كانت هادئة نسبيًا قبل حدوث مستعر أعظم ، لذا تشير البيانات الجديدة إلى أن البعض قد يغير هيكلها الداخلي بشكل كبير قبل الانفجار. يمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى إطلاق غازات مضطربة قبل لحظات من الانهيار.

ويقع SN 2020tlf في مجرة ​​NGC 5731 على بعد 120 مليون سنة ضوئية من الأرض وكان كتلته أكبر بعشر مرات من كتلة الشمس. تتحول النجوم إلى مستعر أعظم عندما ينفد وقودها وتنهار بفعل جاذبيتها ، مما يؤدي إلى انفجار هائل من اندماج الكربون.

ولكي يحدث ذلك ، يجب أن تكون كبيرة بما يكفي (من 8 إلى 15 كتلة شمسية) أو ستنهار ببساطة إلى نجم قزم أبيض مثل شمسنا في النهاية. أي أكبر من ذلك يمكن أن ينهاروا في ثقب أسود .

وسيسمح الاكتشاف الآن للعلماء بمسح النجوم العملاقة الحمراء بحثًا عن أنواع مماثلة من الإشعاع المضيء الذي يمكن أن يشير إلى مستعر أعظم آخر. قال جاكوبسون غالان: "إن اكتشاف المزيد من الأحداث مثل SN 2020tlf سيؤثر بشكل كبير على كيفية تعريفنا للأشهر الأخيرة من التطور النجمى فى السعى لحل اللغز حول كيفية قضاء النجوم الضخمة اللحظات الأخيرة من حياتها".