شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث نقاط ل الإصدار التجريبى "القيادة الذاتية الكاملة من تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الملفات الشخصية إلى الإصدار التجريبى الأحدث من "القيادة الذاتية الكاملة" من تسلا مع "الوضع الحازم" الذى قد يؤدى إلى توقفات التدحرج وغيرها من المناورات الحدودية على الطرق حسبما أفادت The Verge التقنى.

وتم إصدار التحديث فى أكتوبر 2021 بثلاثة ملفات تعريف ("Chill" و "Average" و "Assertive") ، ولكن تم سحبه بعد يومين فقط بسبب مشكلات متعلقة بإشارة المرور إلى اليسار والتوقف غير المتوقع والمزيد. ويظهر التحديث الأخير الذى تم إصداره بالأمس أن ملفات تعريف القيادة الذاتية الكاملة (بيتا) قد عادت وإذا اخترت "Assertive" تنص الملاحظات على أنه "في ملف التعريف هذا سيكون للطراز X الخاص بك مسافة متابعة أصغر ، ويقوم بإجراء تغييرات أكثر فى حارة السرعة ولن يخرج من ممرات المرور وقد يقوم النظام بتنفيذ توقفات التدحرج حتى فى وضع "المتوسط".

وبشكل عام ، يعنى التوقف المتدحرج أن السيارة لا تتوقف تمامًا عند علامة توقف (وهو أمر غير قانوني وخطير ) ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا ما ستفعله FSD، ومن غير القانوني أيضًا في العديد من الولايات البقاء في الممر الأيسر أو المار إذا لم تتجاوز أي شخص ، وبالطبع ليس من الجيد أبدًا متابعة السيارة التي أمامك عن كثب، ولم يتم اختبار الوضع بشكل كافٍ حتى الآن لإثبات كيفية قيامه بهذه الأشياء بالضبط. وفى عطلة نهاية الأسبوع ، أعلن الرئيس التنفيذي Elon Musk أن Tesla سترفع سعر FSD من 10000 دولار إلى 12000 دولار ، على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة تجريبية، كما أشرنا من قبل فإن اسم "القيادة الذاتية الكاملة" مضلل (يشبه إلى حد كبير الطيار الآلى) ، حيث لا تقدم FSD القيادة الذاتية الحقيقية من المستوى الرابع ، ولكن ببساطة المستوى الثانى من المساعدة المتقدمة للسائق.