هواوي بي 50 بوكيت

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE الاعلان تاريخ الاعلان ديسمبر 2021 الحاله متاح للبيع من ديسمبر 2021 الأبعاد والوزن الأبعاد 170×75.5×7.2 ملليمتر وهو مفرود وأبعاد 87.3×75.5×15.2 ملليمتر الوزن 190 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم وشاشة داخلية اقرب للبلاستيك الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعة Mono مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.2, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum البطارية البطارية والشحن بطارية 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt ايضا الوان الأسود والذهبي والفضي الموديلات BAL-AL00

المصدر الأصلي : عرفني