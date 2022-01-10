كيفية إنشاء حساب سامسونج واستخدامه مع هواتفها

تهتم جميع الشركات التقنية الآن بتقديم حسابات خاصة بها وتقديم مجموعة كبيرة من المميزات داخل هذه الحسابات لتغري المستخدمين في التسجيل بها، ولا تختلف شركة سامسونج عن باقي شركات الهواتف المحمول والشركات التقنية بشكل عام.

وتقدم الشركة حساب سامسونج ليستطيع أي مالك لأي جهاز منها حتى وإن لم يكن هاتفًا ذكيًا أن يقوم بالحصول على هذا الحساب والاستفادة من النظام البيئي المتكامل الذي تقدمه .

وتستطيع عبر نظام الشركة البيئي التحكم في جميع أجهزة منزلك الذكية المتصلة بالإنترنت عبر هاتفك و الحساب الخاص بك، كما يوفر الحساب مجموعة من المزايا الإضافية لمستخدمي هواتف سامسونج المحمولة، حيث تمتلك سامسونج متجرًا خاصًا بها يسمح لك بتحميل تطبيقات مختلفة والحصول على المزيد من المزايا داخل هذه التطبيقات والألعاب.

كيفية إنشاء حساب سامسونج واستخدامه

لا تختلف الطريقة كثيرًا في إنشاء حساب عن باقي الشركات، حيث تستطيع إنشاء هذا الحساب عبر هاتفك المحمول أو عبر حاسوبك المنزلي.

كما يطلب الهاتف المحمول عند تشغيله للمرة الأولى تسجيل الدخول باستخدام حساب الشركة أو إنشاء الحساب لتتمكن من استخدام الهاتف بشكل كامل، لذلك يجب على جميع ملاك هواتف سامسونج أمتلاك حساب سامسونج.

ويمكنك انشاء الحساب عبر الحاسوب الشخصي من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الخاص به عبر أي متصفح تمتلكه في هاتفك، ومن ثم قم بالضغط على زر انشاء حساب.

تظهر لك بعد ذلك مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب عليك تقبلها حتى تتمكن من إنشاء الحساب، لذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك قم بملئ استمارة تسجيل البيانات الخاصة بحساب سامسونج، وهي بيانات معتادة للتسجيل في الحسابات المختلفة، ويجب أن تتذكر البريد الإلكتروني وكلمة السر التي تستخدمها مع الحساب لأنهما طريقة دخولك للحساب.

ولا تختلف الطريقة كثيرًا عبر الهاتف المحمول، حيث يقوم متجر التطبيقات أو الهاتف بتوجيهك للصفحة الموجودة بالأعلى.

إضافة حساب سامسونج إلى هاتفك المحمول

تحتاج لتسجيل الدخول بحساب سامسونج الذي قمت بإنشائه في هاتفك المحمول حتى تتمكن من استخدامه مع الهاتف.

ويمكنك إزالة حساب سامسونج القديم وإضافة حساب جديد عبر هذه الطريقة أيضًا.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم اختيار الحسابات والتخزين السحابي.

بعد ذلك قم باختيار إضافة حساب جديد إلى هاتفك

تجد هنا مجموعة من الخدمات السحابية والحسابات التي تدعمها هواتف أندرويد، ويجب عليك اختيار حساب سامسونج من القائمة التي تظهر لك.

بعد ذلك تظهر نافذة تسجيل الدخول في حساب سامسونج أو إنشاء حساب جديد، ويمكنك الاختيار كما تفضل من بينهما.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات الحساب عبر اتباع الخطوات ذاتها ولكن الضغط على الحساب الخاص بك بدلًا من إضافة حساب جديد.

الخدمات والميزات التي يقدمها حساب سامسونج للمستخدمين

يقدم لك الحساب مجموعة من الميزات المتنوعة والمختلفة والتي تتشابه كثيرًا مع أي حساب خاص بشركات الهواتف المحمول مثل جوجل أو حساب آيكلاود.

ويعني ذلك أنك تستطيع أخذ نسخة احتياطية من بياناتك ومن صورك وجهات الإتصال والرسائل النصية عبر حساب سامسونج، كما تستطيع إيجاد الهاتف في حالة ضياعه أو إغلاقه تمامًا عن بعد وحذف البيانات الموجودة فيها.

كما يوفر لك الحساب الوصول إلى تطبيقات سامسونج الخاصة والمميزة مثل صحة سامسونج وتطبيق الدفع عبر سامسونج وتسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه.

ويمكنك تفعيل أو إغلاق هذه المميزات بسهولة عبر الضغط على حساب سامسونج الخاص بك ومن ثم العبث قليلًا في إعدادات الحساب.

التحكم في الهاتف عن بعد عبر حساب سامسونج

تستطيع بسهولة البحث عن هاتفك عن بعد وإيجاد الهاتف ومن ثم التحكم فيه كما ترغب سواء جعله يدق أو تقوم بحذف البيانات أؤ تغلقه أو تفك إغلاقه.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع إيجاد هاتفك من الشركة، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونج الخاص بك.

وتجد هنا مجموعة من الاختيارات التي يمكنك القيام بها في هاتفك عن بعد مثل حذف البيانات وإغلاقه أو أخذ نسخة احتياطية منه، بالإضافة إلى آخر موقع مقترح للهاتف.

وتعمل هذه الخاصية عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، لذلك يجب أن يكون هاتفك متصلًا بالإنترنت ليتمكن من العمل بشكل جيد.

وتعتبر هذه الخاصية هي الأهم في استخدامات حساب سامسونج، حيث توفر للمستخدمين الكثير من الأمان وتحمي بياناتهم الهامة في حالة ضياع الهاتف.