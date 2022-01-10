شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاولة تدليك روبوتية ومرشح تنفس يكتشف كورونا.. أبرز الابتكارات فى CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فعاليات معرض CES 2022 عن العديد من الابتكارات الطبية المميزة، والتي كان من بينها جهاز تحليل التنفس الذي يكتشف Covid-19، وطاولة التدليك الروبوتية، وكرسي متحرك كهربائي، ويقام الحدث شخصيًا في لاس فيجاس بنيفادا، وكذلك عبر الإنترنت للأشخاص الذين لا يستطيعون السفر مع عرض عشرات الآلاف من الأفكار والمفاهيم والمنتجات.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن طاولة التدليك، بواسطة شركة Massage Robotics، لها ذراعين وتستجيب للأوامر الشفهية في الوقت الفعلي، لكنها تبلغ قيمة 310 آلاف دولار، وكانت مجرد واحدة من عدد من أجهزة الاسترخاء المعروضة في CES هذا العام، كما يتواجد Covid-19 طوال الحدث في عدد من المنتجات المعروضة، بما في ذلك محلل التنفس الذي يكتشف الفيروس.

طاولة التدليك الروبوتية

لعب التدليك والراحة دورًا كبيرًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2022، بما في ذلك إطلاق طاولة التدليك المؤتمتة بالكامل، وتم الكشف عن روبوت تدليك الجسم بالكامل بواسطة Massage Robotics، وقد تم تصميمه ليتم وضعه في صالون للتدليك ومساعدة أولئك الذين يرفضون المدلك من البشر.

قامت الشركة الناشئة ببناء الروبوت بذراعين تغطي مساحة سبعة أقدام مربعة لفهم الأوامر اللفظية، ولديه شبكة عصبية تسمح له بتبادل البيانات في الوقت الفعلى والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المستخدم.

يمكن أن تعمل أذرع الروبوتات في 6 محاور وأن تعمل معًا لإنشاء روتين تدليك مثالي للشخص الموجود على الطاولة، بالاعتماد على قاعدة بيانات.

ويمكنه التحكم في الموقع والمدة والمسار والسرعة والقوة بناءً على الاحتياجات، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من مشاركة إجراءاتهم المفضلة، واختيار ما يريدون استخدامه من مكتبة على هاتف ذكي.

جهاز قياس التنفس Covid-19

هو عبارة عن محلل تنفس للكشف عن Covid-19 مصمم للوقاية من الأمراض، وليس وسيلة لتأكيد العدوى، ويعمل مع الأنفلونزا والفيروسات الأخرى بخلاف Covid-19.

وتقول الشركة المصنعة للمرشح على موقعها الإلكتروني إنه يمكن استخدام أجهزتها عند الخروج من صالة الألعاب الرياضية أو ركوب سيارات التوصيل وإعطاء نتائج فورية وسرية، وبالإضافة إلى جهاز محمول باليد يعمل مثل جهاز تحليل التنفس، أنشأت الشركة محلل هواء لاكتشاف الغرفة يؤدي وظيفة مماثلة، ولكن بشكل سلبي.

كرسى متحرك سهل الحمل

كما تم عرض المركبة الكهربائية الشخصية القابلة للطي WHILL Model F في CES يوم الأربعاء، وهي مصممة لتكون محمولة للغاية، مما يجعل التنقل أسهل وأكثر مرونة، بما في ذلك لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المشي.

وعلى عكس الكرسي المتحرك، المصمم للمرضى في بيئة طبية، تم تصميم هذه المركبة الجديدة للتنقل لتناسب نمط الحياة النشط للاستخدام اليومي، إنها خفيفة الوزن وقابلة للطي، مما يسهل حملها في السيارة، أو حتى السفر عن طريق الجو.

تأتي أيضًا مع تطبيق هاتف ذكي يتيح لك قيادة الطراز F وقفله عن بُعد، والتحقق من المعلومات مثل الأميال ومستوى البطارية.