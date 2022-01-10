شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق يمكنك القيام بها عندما تواجهك مشكلة مع تشغيل hotspot أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تجد نفسك في مكان لا تتوفر فيه شبكة WiFi، يكون الحل الأنسب هو تشغيل hotspot الهاتف، ويمكنك مشاركة الاتصال الخلوي بهاتفك مع الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى للاتصال بالإنترنت، ولكن إذا كنت تواجه مشكلة في تشغيل hotspot الخاص بجهاز أيفون، فإليك بعض النصائح لاستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها والبدء والتشغيل، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

تأكد من تشغيل نقطة الاتصال hotspot

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط فوق نقطة الاتصال الشخصية.

3. تأكد من تشغيل السماح للآخرين بالانضمام عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.

4. إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتخصيص كلمة مرور WiFi من نفس القائمة.

تأكد من أنك لست في وضع الطائرة

إذا تم ضبط جهاز أيفون عن طريق الخطأ على وضع الطائرة، فسيتم تعطيل hotspot ولن تتمكن من تحديده، وفي الواقع، قد يتصرف هاتفك كما لو أن مشغل شبكة الجوال لا يدعم hotspot، لذلك اسحب مركز التحكم لأسفل من أعلى الشاشة وتأكد من إيقاف تشغيل وضع الطائرة.

قم بتبديل WiFi على الجهاز الذي تريد توصيله بـ hotspot

إذا قمت بتشغيل hotspot ولم تظهر في قائمة شبكات WiFi على الجهاز الذي تريد الاتصال به، فقم بإيقاف تشغيل WiFi على هذا الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

يمكنك القيام بذلك عن طريق تعطيل WiFi مباشرة أو عن طريق تشغيل وضع الطائرة ثم إيقافه مرة أخرى، وفي كثير من الحالات، سيتمكن الجهاز من العثور على hotspot عند إعادة تمكينه.

اعد تشغيل جميع أجهزتك

في بعض الأحيان، يتطلب الأمر إعادة تشغيل لإجبار أجهزتك على رؤية نقطة hotspot والاتصال بها، لذلك اعد تشغيل جهاز أيفون وأي أجهزة أخرى تحاول توصيلها، وعند إعادة تشغيل جميع الأجهزة بالكامل، تأكد من تمكين hotspot وحاول الاتصال مرة أخرى.