شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا كان فيس بوك لا يعمل على جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تدخل إلى فيس بوك من متصفح على جهاز الكمبيوتر أو على هاتفك أو على جهاز لوحي، فأحيانًا لا يعمل موقع الوسائط الاجتماعية بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها، وإذا كنت تواجه مشكلات مع "فيس بوك"، فإليك خمس طرق شائعة لاستكشاف مشكلتك وحلها، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".





إذا كنت تشاهد فيس بوك في متصفح الويب، فإن أول شيء يجب أن تجربه هو تحديث الصفحة باستخدام زر إعادة التحميل أعلى نافذة المتصفح.

قم بتحديث المستعرض

إذا لم يفلح ذلك، فأغلق علامة تبويب المتصفح وافتح فيس بوك في علامة تبويب أو نافذة متصفح جديدة.

تحقق لمعرفة ما إذا كان فيس بوك متصل بالإنترنت

قد تكون شبكة التواصل الاجتماعي بأكملها غير متصلة بالإنترنت، ويمكنك معرفة حالة فيس بوك بسرعة من خلال البحث عن "هل فيس بوك معطل" في متصفح الويب أو التحقق من حالة فيس بوك في DownDetector.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح إذا كنت تواجه مشكلة مع فيس بوك، أو مجرد الوصول إلى صفحات معينة على فيس بوك، فقد تحتاج إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

لا يتطلب الأمر سوى بضع الضغطات لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، وقد يحل مشكلة اتصال فيس بوك.

لكن على الرغم من ذلك، سيؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى تسجيل خروجك من أي مواقع ويب تستخدمها، لذلك ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى في المرة التالية التي تزورها.