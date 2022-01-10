شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد Kindle Cloud Reader لقراءة الكتب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Amazon Kindle جهازًا لوحيًا شهيرًا مصممًا لقراءة الكتب الإلكترونية، وإذا قمت بشراء كتب Kindle من أمازون، فيمكنك قراءتها باستخدام تطبيق Kindle للأجهزة المحمولة الأخرى مثل iPhone وiPad وAndroid.

لكن Amazon تعطيك طريقة أخرى بسيطة لقراءة الكتب الإلكترونية باستخدام Kindle Cloud Reader، الذي يتيح لك قراءة كتبك عبر الإنترنت في أي متصفح ويب تقريبًا.



كيفية إعداد Kindle Cloud Reader والوصول إليه كيفية إعداد Kindle Cloud Reader والوصول إليه إذا كان لديك حساب أمازون، يمكنك الوصول تلقائيًا إلى Kindle Cloud Reader؛ يمكنك فتحه في أي متصفح ويب شائع وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب أمازون.

إذا لم يكن لديك حساب أمازون بالفعل، فستحتاج إلى إنشاء حساب قبل أن تتمكن من البدء في استخدام Kindle Cloud Reader.

انتقل إلى أمازون واضغط فوق الحساب والقوائم في أعلى اليمين، وفي القائمة المنسدلة ضمن New to Amazon؟ في القسم، اضغط فوق إنشاء حساب أمازون الخاص بك واتبع التعليمات للبدء، وبمجرد إنشاء حساب، سيكون Kindle Cloud Reader جاهزًا وينتظرك.



كيفية إضافة كتب إلى Kindle Cloud Reader كيفية إضافة كتب إلى Kindle Cloud Reader يمكنك إضافة كتب إلى Kindle Cloud Reader عن طريق شراء كتب إلكترونية من أمازون.

قم بما يلي:

1. اضغط فوق متجر Kindle أعلى يمين الصفحة.

2. تصفح أو ابحث عن الكتب، وعندما تجد واحدًا تريده، اضغط فوقه.

3. في صفحة منتج الكتاب، تأكد من تحديد إصدار Kindle، قد ترى إصدارات أخرى مدرجة أيضًا مثل غلاف ورقي، غلاف مقوى، وكتاب صوتي.

4. قبل إتمام عملية الشراء، قد تلاحظ وجود قائمة منسدلة تسليم إلى، ليس من المهم تحديد إدخال معين (مثل Kindle Cloud Reader)، وعند شراء كتاب Kindle يصبح متاحًا على جميع أجهزتك، بما في ذلك Cloud Reader على الفور.

5. شراء الكتاب بالطريقة المعتادة، ومن المفترض أن يظهر الكتاب الجديد تلقائيًا في Kindle Cloud Reader.