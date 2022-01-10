شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستبعد ميتافيرس فى سماعة الواقع المختلط الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحدث التقارير حول نظارات الواقع المختلط قالت لا تتوقع من Apple أن تتبع الآخرين فى metaverse وفقًا لأحدث رسالة إخبارية من Mark Gurman من Bloomberg وقالت الرسالة رفضت شركة Apple فكرة وجود metaverse بسبب نظارة الواقع المختلط التى يشاع عنها منذ فترة طويلة.

وزعمت مصادر جورمان أن الفكرة ذاتها "خارج الحدود، وسيكون التركيز على فترات قصيرة من الاتصال وعرض المحتوى والألعاب.

وألمحت الشائعات السابقة إلى أن سماعة الرأس يمكن أن تظهر لأول مرة فى أقرب وقت هذا العام، على الرغم من أن مواصفاتها والجمهور المستهدف غير مؤكد.

وأشارت المجارف المبكرة إلى أنه قد يكون لديها دقة 8K لكل عين، وأكثر من عشرة كاميرات تتبع "من الداخل إلى الخارج وتركيز المطور الذى تضمن سعرًا بقيمة 3000 دولار، واقترح المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن سماعة الرأس ستستخدم "فقط" شاشات 4K وستة إلى ثمانى كاميرات، ومع ذلك تلمح إلى جهاز أكثر تكلفة.

وإذا كان الادعاء صحيحًا فسيكون نهج Apple للواقع المختلط مختلفًا تمامًا عن نهج منافستها Meta، حيث قامت Meta بتحويل استراتيجيات AR وVR الخاصة بها نحو metaverse، ويبدو أن Apple مصممة على تجنب ذلك ما إذا كانت هذه الإستراتيجية يمكن أن تنجح أم لا هناك مسألة أخرى يمكن أن تؤتى إستراتيجية Apple التى تم الإبلاغ عنها ثمارها فى حالة نضال metaverses، وقد تحبط خطط Meta من خلال الحد من الاهتمام العام بالعوالم الافتراضية.

ومع ذلك، إذا نجحت المقاييس فقد تفوت Apple الفرصة وتجد نفسها تدعم بيئات VR للآخرين.