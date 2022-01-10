شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تعمل ميزة "WhatsApp Community" على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن واتس آب بدأ في طرح أول تحديث تجريبي لهذا العام لمستخدمي أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، أصدر واتس آب تحديثًا جديدًا من خلال Google Play Beta Program ، ليصل الإصدار إلى 2.22.2.10.

ويذكر التقرير كذلك أن آخر تحديث بيتا يأتي مع مراجع مخفية حول ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء مجتمعات في التحديثات المستقبلية أو ما يعرف بـ "WhatsApp Community".

وتم رصد مرجع مخفي مماثل أيضًا في التحديث التجريبي الذي تم إصداره للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS منذ بضعة أسابيع. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تعمل منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك على ميزة المجتمع لفترة من الوقت.

ووفقًا للقطات التي تمت مشاركتها بواسطة WABetainfo ، فإن المجتمع له اسم ووصف ، كما يظهر في المجموعة، و بعد إدخال الاسم والوصف ، سيحصل المستخدمون على خيار لإنشاء مجموعة جديدة أو ربط ما يصل إلى 10 مجموعات.

وبصرف النظر عن هذا، يحتوي التحديث أيضًا على إشارة إلى مجموعة غامضة في المجتمع. الغرض من المجموعة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة النظام الأساسي غير معروف ولكن التقارير تشير إلى أنها ستسمح للمسؤولين بمشاركة رسالة إلى جميع المجموعات المرتبطة.

ويشير تقرير سابق صادر عن WABetainfo إلى أنه عندما ينضم المستخدمون إلى مجتمع، لن يتمكنوا من عرض المجموعات التي تم إلغاء ربطها، بالإضافة إلى ذلك عندما يغادر المستخدمون أحد المنتديات ، فلن يتمكنوا من عرض المجموعات المرتبطة بالمنتدى بعد الآن، نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير، لا يمكنك إنشاء مجتمعات في الوقت الحالي، من المحتمل أن تطرح المنصة الميزة في التحديثات المستقبلية.