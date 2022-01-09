ألمانيا تهدد “ماسنجر تلغرام” بغرامات تقدر بملايين الدولارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 10 دقائق

وجهت وزارة العدل الألمانية “ماسينجر تلغرام” تهديدا بفرض غرامات تقدر بملايين الدولارات، لانتهاكه القانون الألماني.

وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إنه يجب على الشركة تعيين جهة اتصال في البلاد وضمان تشغيل آلية إخطار الشبكة الاجتماعية بشأن المحتوى غير القانوني.

وأضاف وزير العدل أن السلطات الألمانية تتصل باستمرار بالسلطات الإماراتية، حيث يقع مقر “ماسينجر تلغرام”، مشيرا إلى أنه “إذا فشلت المحاولة التالية لتسليم الإخطار (بالانتهاك)، فإن الخطوة المقبلة ستكون إخطارا عاما، وبعد ذلك يمكننا فرض غرامة مالية، حيث تنص القوانين الألمانية على غرامات بالملايين”.

وكان تطبيق تلغرام أسسه الأخوان الروسيان نيكولاي وبافل دوروف، وزادت شعبيته في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، حتى في أوساط المجموعات اليمينية والمعارضة لتصدي الحكومة لوباء كوفيدـ19.

وكان البرلمان الألماني أقر قانونا ليكون نافذا على شبكات الإنترنت سنة 2017، هدفه ضمان قيود الدولة الموجودة على التعبير، بما يتضمنه الحظر طويل الأمد بشأن إنكار المحرقة (الهلوكوست) بحق اليهود عبر الإنترنت. ويجادل المعارضون للقانون بأن القانون يمثل خطرا، قد يضيق الخناق على حرية التعبير.