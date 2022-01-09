ديل تطلق سماعة الرأس Alienware AW920H بتقنيات هائلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

طرحت شركة ديل سماعة الرأس Alienware AW920H الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن توصيل سماعة الرأس AW920H بثلاث طرق مختلفة، إما عن طريق الكابلات بواسطة منفذ 3.5 ملم أو لاسلكيا عن طريق دونجل USB-C أو بواسطة تقنية البلوتوث 5.2.

تدعم تقنيات مختلفة

وتدعم سماعة الرأس الجديدة العديد من التقنيات مثل دولبي Atmos وتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس الجديدة على مشغلات فائقة الوضوح Hi-Res قياس 40 ملم مع ميكروفون قابل للخلع، ويمكن التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق السطح الحساس للمس على الوسادة اليمنى.

وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 30 ساعة، ويكفي شحنها لمدة 15 دقيقة عن طريق منفذ USB-C لتشغيلها لمدة 6 ساعات.

وديلهي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في راوند روك – تكساس متخصصة في مجال الحاسوب والتكنولوجيا، تقوم بتطوير، صناعة، بيع، ودعم الحواسيب الشخصية، وباقي المنتجات المتعلقة بالحواسيب.

وفي عام 1985 قامت الشركة بإنتاج أول حاسوب من تصميمها الخاص والمسماة “Turbo PC” والتي بيعت بسعر 795 دولار أمريكي. وكان تصميمها يتضمن معالج متوافق مع إنتل 8088 ويعمل بسرعة 8 ميجاهيرتز. قامت الشركة بالإعلان عن هذا المنتج في مجلات الحواسيب الوطنية من أجل بيعها مباشرةً للزبائن، وقامت بتجميع كل حاسوب خصيصاً حسب خيارات الزبون. مما منح المشترين أسعاراً أقل من أسعار الشركات التجارية، ولكن مع كفاءة أكبر من تجميع تلك المكونات بأنفسهم.

وعلى الرغم من كون الشركة ليست أول شركة تتبع إسلوب العمل هذا، لكنها أصبحت واحدة من أولى الشركات التي نجحت في هذا الإسلوب. وقد جمعت أكثر من 73 مليون دولار أمريكي كعائد إجمالي خلال سنتها الأولى.