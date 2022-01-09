شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Fast Pair المنتظرة من جوجل.. وكيف ستغير طريقة التواصل بين الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات CES 2022 ، شاركت جوجل خططها المستقبلية لجعل اتصال الأجهزة أسهل وأكثر سلاسة لهواتف أندرويد و Chromebooks و أندرويد TVs و Wear OS smartwatches، وذلك عبر ميزة تسمي Fast Pair.

حيث ستبدأ جوجل باستخدام ميزة Fast Pair لسماعات البلوتوث ، والتي ستقترن تلقائيًا بجهاز Chromebook أو حتى تستخدم هاتف أندرويد لإعداد جهاز Chromebook جديد يمنحه جميع المعلومات المطلوبة للأجهزة المقترنة وكلمات مرور Wi-Fi، يجب أن يكون هذا متاحًا في الأسابيع المقبلة.

وبالنظر إلى شهرين مقبلين ، ستدعم الأجهزة الذكية التي تدعم Matter الاقتران مع جوجل TV أو أجهزة أندرويد TV OS، ويعد فتح قفل جهاز Chromebook باستخدام هاتف أندرويد ميزة لفترة من الوقت الآن ولكن جوجل تريد تمكين ذلك على ساعتك الذكية Wear OS أيضًا.

وستكون الساعة قادرة على إلغاء قفل ليس فقط جهاز Chromebook الخاص بك ولكن أيضًا جهاز أندرويد الخاص بك دون وجودهم من حولك.

ومن ناحية أخرى ، ستشهد هواتف Samsung و Pixel دعمًا موسعًا لميزات مفاتيح السيارة الرقمية. ستتمتع الهواتف التي تدعم UWB بالقدرة على فتح قفل سيارتك BMW (طالما أنها تدعم التقنية) بمجرد الاقتراب من باب سيارتك.

وتعد مشاركة مفتاح السيارة الافتراضي الخاص بك مع الأصدقاء والعائلة أيضًا خيارًا عندما يحتاجون إلى استعارة سيارتك، وعلاوة على ذلك ، ستكون سيارات فولفو من أوائل السيارات التي تقدم وظائف عن بُعد باستخدام جهاز أندرويد الخاص بك. تمامًا مثل التشغيل الآلي للمنزل ، يمكنك تسخين سيارتك مسبقًا أو تشغيل مكيف الهواء قبل دخول السيارة.

ويهدف عملاق البحث إلى جعل تدفق المحتوى أكثر ذكاءً وسلاسة عبر الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم سماعات Bluetooth الخاصة بك لمشاهدة فيلم على جهازك اللوحي وصدرت مكالمة على هاتفك ، فسيقوم النظام بإيقاف الفيلم مؤقتًا واستقبال المكالمة من هاتفك واستئنافها بعد ذلك دون الحاجة إلى لمس أي شيء. ستتوفر في الأشهر التالية لسماعات الرأس المدعومة.