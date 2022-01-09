شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تؤكد أن محطتها الفضائية الجديدة ستكتمل في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الصين التزامها بإكمال محطتها الفضائية التي تدور حول الفضاء بحلول نهاية العام، حيث تقول الدولة إنها تخطط لأكثر من 40 عملية إطلاق في عام 2022 ، مما يضعها في نفس المستوى تقريبًا مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نقلا عن إعلان صدر مؤخرا عن شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية المعروفة باسم CASC أن عمليات الإطلاق ستشمل مهمتين مأهولتين بطاقم شنتشو ومركبتي تيانتشو للشحن ووحدتين إضافيتين للمحطة.

وستنضم الوحدات العلمية المسماة Mengtian و Wentian إلى وحدة Tianhe الأساسية التي تضم حاليًا طاقمًا مكونًا من ثلاثة أشخاص، ويوضح جدول الإطلاق كيف يعمل برنامج الصين الحذر تقليديًا على زيادة إيقاع بعثاتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاضطلاع بدور رائد في استكشاف الفضاء.

وتتوقع الولايات المتحدة حوالي نفس العدد من عمليات الإطلاق هذا العام ، بعد تباطؤ وتيرة في عام 2021 بسبب Covid-19، وتعطلت سلاسل التوريد الخاصة بالعناصر الأساسية مثل رقائق الكمبيوتر ، واضطر استخدام الأكسجين السائل كوقود للصواريخ إلى تحويله إلى المستشفيات لإنقاذ المرضى.

ومن بين أكثر الأمور المتوقعة الإطلاق المتوقع في شهر مارس لنظام الإطلاق الفضائي - وهو صاروخ يبلغ ارتفاعه 1010 أمتار (332 قدمًا) من المقرر إطلاقه في مهام القمر المستقبلية، وقد تم منع برنامج الفضاء العسكري الصيني من دخول محطة الفضاء الدولية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتراضات الولايات المتحدة.

وتعمل الصين بمفردها إلى حد كبير ، وقد مضت قدمًا في برنامج محطة تيانجونج الفضائية الخاصة بها ، حيث قامت ببناء ثم التخلي عن محطتين تجريبيتين قبل الشروع في التكرار الأخير ، تيانخه.