شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميديا تك وكوالكوم تواجهان ضغوطًا من المصنعين بشأن قوة أداء معالجات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأكثر من عقد من الزمان، كانت Qualcomm وMediaTek هي الخيارات الافتراضية لأفضل صانعي الهواتف الذكية، حيث يتم تشغيل كل هاتف ذكي أو جهاز لوحي تقريبًا بواسطة مجموعة شرائح كوالكوم سنابدراجون أو ميديا تك، لكن النمو الهائل في أداء الأجهزة المحمولة على مدار السنوات القليلة الماضية يشير إلى أنه حتى أدنى اختلافات في الأداء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرار المشتري، خاصة بعد أن لعبت شركات مثل Apple هذا لصالحها من خلال الإشادة بأداء رقائقها المخصصة على نظيراتها من Qualcomm وMediaTek.

مع أسراب من مصنعى الهواتف يستكشفون طرقًا لتصميم شرائح هواتفهم الذكية المخصصة في محاولة لتقديم تجربة مخصصة للمستخدمين، حيث يبدو أن الظاهرة آخذة في الازدياد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتصمم العلامات التجارية للهواتف الذكية بالفعل شرائحها المخصصة القائمة على ARM - على الرغم من أنها على نطاق أصغر نسبيًا من Qualcomm أو MediaTek.

وتعد سامسونج بلا شك العلامة التجارية الأولى التي تتبادر إلى الذهن عندما نفكر في العلامات التجارية للهواتف التي تصمم أو حتى تطور المعالجات الخاصة بها. علامة تجارية أخرى للهواتف تفعل ذلك هي هواوى ، وهي أقل شهرة نسبيًا بشرائحها الداخلية.

على الرغم من أنه من المرجح تذكر تشكيلة Exynos من سامسونج لرقائق الهواتف الذكية ، إلا أن الشركة تصنع معالجات للأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الوسائط المتعددة المحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية وهواتف لأكثر من عقدين.

وتجدر الإشارة إلى أن أقسام الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات التابعة لشركة سامسونج هي كيانات منفصلة تعمل تحت نفس العلامات التجارية ، كما أن Samsung Semiconductors ، التي تصنع مجموعة شرائح Exynos ، تقوم أيضًا بتصنيع Snapdragon 888/888 Plus وأحدث نظام Snapdragon 8 Gen 1 على شريحة.

تم تقديم علامة Exynos التجارية لأول مرة في عام 2011 مع سامسونج Galaxy S II ، والذي تم تشغيله على Exynos 4210 ، وهو معالج ثنائي النواة يضم أنوية ARM's Cortex-A9 وتم بناؤه على عملية 45 نانومتر.

وأعلنت شركة Samsung عن Exynos 2100 قبل يومين فقط من إطلاق سلسلة Galaxy S21 رسميًا.

وتم الإشادة بمعالج Exynos 2100 لكونه أول مجموعة شرائح ARM من سامسونج منذ عدة سنوات والتي تتوافق مع شريحة Snapdragon 88 الرائدة من Qualcomm من حيث الأداء ، ولكن توفرها المحدود على سلسلة سامسونج الرائدة فقط منعها من الهيمنة على كوالكوم أو سنابدراجون، و الشيء نفسه ينطبق على رقائق HiSilicon Kirin من هواوى.