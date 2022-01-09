أهم ميزات واجهة OneUI 4.0 من سامسونج

أعلنت سامسونج حصول هواتفها الحديثة على واجهة OneUI 4.0 الجديدة والتي تعتبر نسخة معدلة من نظام أندرويد 12 الذي أطلقته جوجل مؤخرًا، وعلى الرغم من كون واجهة Touchwiz القديمة من الشركة كانت سيئة وتسبب في بطء الجهاز، إلا أن واجهة Oneui الجديدة أصبحت إحدى أفضل واجهات الأندرويد والي تتفوق على الكثير من الواجهات الذكية الأخرى.

ولم تقم سامسونج بتغيير واجهة OneUi كثيرًا مع التحديث الجديد على الرغم من التغيير الكبير في واجهة النظام ذاته، حيث يقدم أندرويد 12 مجموعة من التحديثات البصرية الجديدة بعكس واجهة سامسونج.

ونقدم لكم في هذا المقال مجموعة من أهم الميزات الجديدة التي حصلت عليها واجهة سامسونج المحدثة

جدول المحتويات

رسوم النظام الجديدة والسمات الحية المتفاعلة

قامت الشركة بتحديث رسوم النظام وانتقالاته ليصبح أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام مع أندرويد 12، وتستفيد الانتقالات الجديدة كثيرًا من معدل التحديث المرتفع الخاص بالهواتف لتوفر تجربة أستخدام أكثر سلاسة.

واستخدمت سامسونج سمات Material You الديناميكية الجديدة من جوجل في التحديث الجديد، ويعني ذلك أن تصميم تطبيقات سامسونج المختلفة وألوانها تتغير بشكل تلقائي مع تغير لون الخلفية الخاصة بك في الهاتف.

تحديث الأدوات المصغرة

تعتبر الأدوات المصغرة هي النقطة الثانية المتشابهة بين تصميم واجهة سامسونج وواجهة أندرويد 12، حيث استخدمت الشركة نفس الأسلوب الدائري للأدوات المصغرة لتجعلها تبدو أكثر أناقة ونظامًا.

كما أن واجهة OneUI 4.0 تسمح لك باستخدام حزم الأيقونات الخارجية بشكل سهل عبر أدوات Good Lock الجديدة.

إعادة تصميم واجهة التحكم السريعة

تم تعديل تصميم واجهة التحكم السريع مرةً أخرى لتصبح أكثر تناسبًا مع واجهة أندرويد 12، كما أن الأيقونات والإشعارات فيها أصبحت تأخذ مساحة أقل كثيرًا مما سبق.

تحسينات على تطبيقات النظام

قامت سامسونج بتطوير تطبيق الطقس بالكامل مع تحسين لوحة المفاتيح الخاصة بها حتى تسمح لك بإضافة الصور المتحركة والرموز التعبيرية بضغطة زر واحدة.

كما حصلت لوحة المفاتيح على أداة خاصة لفحص التركيبات اللغوية المختلفة ومراجعة النصوص لتقلل من أخطاء الكتابة السريعة.

تخصيص شاشة المشاركة

يمكنك عبر استخدام شاشة المشاركة أن تقوم بإرسال الروابط والرسائل بشكل سريع عبر مجموهة من التطبيقات دون الحاجة إلى فتح هذه التطبيقات.

وتسمح لك الأداة أيضًا باختيار التطبيقات المفضلة لك لتتمكن من إرسال الروابط والرسائل عبرها بشكل سريع، وتعتبر هذه الخاصية حصرية لواجهة OneUI 4.0

تطويرات الخصوصية في OneUI 4.0

تعتمد سامسونج على جميع خواص أندرويد 12 الجديدة لحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم، وذلك عبر تقليل وصول التنبيهات من التطبيقات المزعجة أو منعهم من الوصول إلى موقعك بدقة.

وأضافت الشركة اختصارًا في واجهة التحكم السريعة لإيقاف تشغيل الكاميرا المايكرفون تلقائيًا في الهاتف، وذلك لمنع التطبيقات التي تجسس على المستخدمين.

تطبيق الرعاية بالجهاز في Oneui 4.0

أضافت سامسونج تطبيقًا جديدًا يسمح لك بتحسين أداء البطارية والعناية بالجاهز بشكل أفضل كثيرًا.

كما يعرض لك التطبيق الجديد مجموعة من البيانات الهامة حول جهازك ويخبرك بوجود تحديثات هامة للتطبيقات أو بوجود مشكلة في عتاد الهاتف.

تحسينات الكاميرا في واجهة OneUI 4.0

حصل تطبيق الكاميرا على مجموعة التحديثات العامة لتحسين تجربة استخدامه وتحسين الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة عبره.

وتعتبر خاصية تسجل مقاطع الفيديو مباشرةً عبر شاشة التقاط الصور الثابتة إحدى أهم هذه الميزات والتحديثات الجديدة على تطبيق الكاميرا الخاص بواجهة OneUI 4.0