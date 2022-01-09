شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب الفضائى يفتح مرآته الأساسية ويختتم عمليات النشر الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى تليسكوب جيمس ويب (JWST) من الكشف عن مرآته الأساسية، منهية سلسلة من عمليات النشر الرئيسية التي حدثت على مدار أسبوعين. يجب أن تتم جميع عمليات النشر هذه بشكل مثالي حتى يعمل التلسكوب الفضائي الضخم، الذي كان في طور الإعداد لعقود.

يحتوي JWST على لوحتين أساسيتين من المرآة على كلا الجانبين سيتم استخدامه لجمع ضوء الأشعة تحت الحمراء من الكون البعيد. تتكون كل واحدة من ثلاث مرايا سداسية مطلية بالذهب وفقا لما نقله موقع The verege.

وتم فتح الجناح الأيمن بنجاح، بعد يوم واحد فقط من انتشار الجناح الأيسر، كذلك تم تثبيت كلا الجانبين في مكانهما، يكمل هذا مجموعة من 18 مرآة تشكل JWST بعرض 21 قدمًا.

تم إطلاق JWST إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد، وبما أن المرآة بالحجم الكامل كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها على صاروخ، فقد صممها العلماء بطريقة تسمح لمكوناتها بالطي ، وهو أمر لم يتم القيام به من قبل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تخطت المركبة الفضائية أكثر عقباتها تعقيدًا: نشر حاجب الشمس الذي يستخدمه JWST لحجب الضوء من الشمس والحفاظ على أجهزته باردة.

سيتعين على العلماء مراقبة المرايا للتأكد من مواءمتها، بالإضافة إلى الاستمرار في معايرة أدواتها لجعلها جاهزة للكشف عن أسرار الكون.