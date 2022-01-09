شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي .. كيف تسمع أو ترسل رسائل واتس آب باستخدام مساعد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إرسال الرسائل وقراءتها باستخدام مساعد جوجل من خلال الرسائل القصيرة أو تطبيقات المراسلة أو الساعة الذكية للتواصل بسرعة مع جهات الاتصال الخاصة بك دون الحاجة إلى الكتابة، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة حقًا أثناء قيادة سيارتك أو التمرين أو عندما تكون مشغولاً في نشاط آخر، ويمكنك أيضًا الوصول إلى الميزات أثناء توصيل هاتفك الذكي بسماعات الرأس.

إذا كنت تريد معرفة كيفية إرسال رسالة WhatApp باستخدام مساعد جوجل ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ، المس باستمرار زر الشاشة الرئيسية أو قل "Hey جوجل".

2. الآن قل "أرسل رسالة إلى (اسم جهة الاتصال محفوظ على هاتفك الذكي)".

3. بمجرد أن يتعرف المساعد الصوتي على جهة الاتصال ، سيطلب منك اختيار تطبيق لإرسال الرسالة. يمكنك اختيار تطبيق الرسائل الافتراضي أو واتس آب أو أي نظام أساسي آخر للمراسلة يستخدم جهة اتصال هاتفك.

4. بعد تحديد التطبيق ، سيطلب منك جوجل Assistant الرسالة. يمكنك قول الرسالة التي تريد إرسالها. إذا توقفت لفترة طويلة في رسالتك ، فسيتوقف المساعد عن الاستماع.

5. سيكرر المساعد الصوتي الآن رسالتك ، إذا كانت صحيحة فقل "نعم". سيكرر مساعد جوجل رسالتك مرة أخرى بمجرد إرسالها.

يرجى أن تضع في اعتبارك أنه يجب عليك منح تطبيق جوجل حق الوصول إلى إشعاراتك لاستخدام هذه الميزة.