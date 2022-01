شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CES 2022: بلاي ستيشن تعلن عن سماعات VR 2 ووحدات تحكم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة اليابانية المصممة لـ PlayStation رسميًا عن سماعة الواقع الافتراضى من الجيل التالى والتى ستكون متوافقة مع PS5 وتسمى PlayStation VR2 كما وعدت أن يكون لجهاز PlayStation VR 2 "ميزات حسية جديدة وأدوات تحكم محسّنة، وتتبع دقة بصرية مطورة"، وتم تعيين Horizon Call of the Mountain ، من صناع Horizon Zero Dawn ، لتكون أول لعبة على المنصة.

ووفقًا لمدونة كشفت الشركة المصنعة عن الأسم الرسمى لسماعاتها، PlayStation VR2 يشار إلى سماعة الرأس أيضًا باسم PSVR 2، وستظهر لأول مرة إلى جانب وحدة التحكم الجديدة PlayStation VR2 Sense (والتى تبدو مستوحاة من Oculus Touch حسبما نقل موقع TechBooky.

تقول الشركة إن ألعاب الواقع الافتراضى ستنتقل إلى "مستوى جديد تمامًا" مع PSVR 2 سماعات الرأس ذات المواصفات المحسنة بشكل كبير ستوفر لك "إحساسًا أكبر بالتواجد" والذى سيوفر للاعبين شعورًا "بالهروب إلى عالم الألعاب كما لم يحدث أبدًا".

مع مزيج من التكنولوجيا الجديدة لسماعة الرأس، وردود الفعل اللمسية لوحدة التحكم PlayStation VR2 Sense والمحفزات التكيفية، يعتقد عملاق التكنولوجيا اليابانى المصنع للتقنية أنه يقدم "مجموعة متزايدة من الأحاسيس لا مثيل لها". فى عام 2021 ، عندما أعلنت الشركة المصنعة عن بدء العمل بنظام PSVR الجديد ، أرسل ذلك شعورًا جديدًا بالتزام العلامة التجارية تجاه الواقع الافتراضي. ظهرت تفاصيل وحدة تحكم PlayStation VR2 Sense بينما لم تظهر تفاصيل سماعة الرأس بعد.

وبالنظر إلى أن الشركة المصنعة تواجه عددًا من التحديات التى توفر ما يكفى من PS5s لتلبية الطلب ، فقد يستغرق إطلاق PSVR 2 وقتًا طويلاً فى عام 2022 للحفاظ على تركيز خطوط الإنتاج على وحدة التحكم.