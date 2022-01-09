شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش السويسرى يحظر استخدام واتس آب بسبب مخاوف أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية ، حظر الجيش السويسري استخدام واتس آب المملوك لشركة Meta من بين خدمات المراسلة الشائعة الأخرى من قبل أفراد الجيش، وطُلب من موظفي الجيش استخدام تطبيق المراسلة السويسري المشفر "Threema" بدلاً من ذلك، وفقًا للتقارير، وبصرف النظر عن واتس آب، حظر الجيش السويسري أيضًا استخدام Signal وTelegram.

ووفقًا للتقارير، يبدو أن الشاغل الرئيسي هو "قدرة السلطات في واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية ، كما هو موضح في قانون CLOUD الأمريكي"، ووفقًا للتقارير، "يُلزم قانون CLOUD مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث ، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم".

ونظرًا لأن Threema يقع في سويسرا، فلن تكون ملزمة بالرد على أوامر التفتيش هذه، وتعمل Threema أيضًا بما يتماشى مع GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات) للاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة تاميديا ​​عن متحدث باسم الجيش قوله إن "أمن البيانات هو أحد أسباب التغيير السياسي.

ويعتبر واتس آب هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا في سويسرا ، وفقًا لاستطلاعات الرأي المحلية، وقد أثيرت مثل هذه المخاوف بشأن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الأجنبية من قبل مسؤولي الجيش في الهند أيضًا لأنها قد تعرض الأمن للخطر.

وبعد أن حظر المركز العديد من تطبيقات الهاتف المحمول الصينية بسبب مخاوف أمنية في عام 2020 ، طلب الجيش الهندي من أفراده حذف 89 تطبيقًا، بما في ذلك Facebook وPUBG وZoom وInstagram وSnapchat و Tik Tok وغيرها، إلى جانب العديد من تطبيقات المواعدة.

فيما أطلق الجيش الهندي الآن تطبيق مراسلة معاصر يسمى "ASIGMA" (تطبيق المراسلة المستقلة الآمنة للجيش)، ويمكن استخدام التطبيق على الهواتف المحمولة باستخدام شبكة الجيش الداخلية، وقالت وزارة الدفاع: "يتم نشر التطبيق على الشبكة الداخلية للجيش كبديل لتطبيق الرسائل الخاص بشبكة المنطقة الواسعة للجيش (AWAN) الذي ظل في الخدمة منذ 15 عامًا".