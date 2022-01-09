شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا التحديث الجديد سيجعل Windows 11 يعمل بشكل أفضل على الأجهزة البطيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تحديث جديد لنظام التشغيل Windows 11 من شأنه مساعدة المستخدمين الذين يقومون بتشغيل أحدث نظام تشغيل على أجهزة قديمة وغير مكلفة ، وفقًا لتقارير Techradar، حيث يتوفر Windows 11 Build 22526 حاليًا لأعضاء برنامج الوصول المبكر Insider ويأتي مع العديد من التحسينات والإصلاحات.

وعلى الرغم من أن معظم التحسينات الجديدة طفيفة إلى حد ما ، إلا أن مايكروسوفت تستخدم هذا الإصدار الجديد لتجربة نظام فهرسة موقع ملف جديد، ويأمل عملاق البرمجيات أن يساعد هذا النظام الجديد المستخدمين في اكتشاف الملفات المهمة باستخدام File Explorer بشكل أسرع.

وجاء نظام التشغيل Windows 11 الذي تم إصداره مؤخرًا مزودًا بالعديد من التحسينات الجديدة في الأداء ، ومع ذلك فإن File Explorer (وهي ميزة أساسية للغاية) يعمل ببطء شديد ولا يزال عرضة لأعطال متكررة. واحدة من أبرز المشاكل هي بطء وظيفة البحث، ويبدو أن هذه الوظيفة تستغرق وقتًا طويلاً لإرجاع عمليات البحث ذات الصلة ، غالبًا إذا كنت قد قمت بتخزين عدد كبير من الملفات في محرك الأقراص الثابتة المدمج.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التحديث الجديد المستخدمين في التنقل عبر كميات هائلة من الملفات بسرعة أكبر ، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية. علاوة على ذلك ، سيكون مفيدًا جدًا للمستخدمين الذين سيشغلون Windows 11 على أجهزة رخيصة ومؤرخة، وعادةً ما تعاني أجهزة الميزانية ذات الأجهزة الضعيفة من أوقات تحميل طويلة وانخفاض في الأداء.

ولا تعد فهرسة الملفات الأفضل هي الترقية الوحيدة التي سيتم إصدارها في تحديث Windows 11 القادم، ويضيف التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تشمل الترقيات الأخرى دعم الكلام واسع النطاق الذي سيحسن جودة الصوت للمكالمات الصوتية إذا كنت تستخدم منتجات مثل Apple Airpods، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هذا التحديث الجديد بنظام "إطارات" جديد لوظيفة Alt + Tab الشائعة.

وفي غضون ذلك ، قامت مايكروسوفت بتنشيط خدمة Credential Guard لجميع مستخدمي الأعمال كوظيفة افتراضية، وتحمي هذه الوظيفة البيانات المهمة تحت طبقة من الأمان القائم على المحاكاة الافتراضية، وبالنظر إلى أن الإصدار الجديد من أحدث نظام تشغيل متاح فقط للمطورين ، فمن غير الواضح متى سيتم طرح الميزات الجديدة للجمهور، ومع ذلك ، فهذه كلها علامات واعدة للمستخدمين الذين يعانون من مشكلات تتعلق بـ File Explorer ، خاصة في الأجهزة ذات المستوى الأدنى