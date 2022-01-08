شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء إقامة أكبر مؤتمر ألعاب فى العالم E3 بسبب مخاوف من COVID والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستقطب الحدث عادةً أسماء كبيرة من عالم التكنولوجيا والترفيه مثل Capcom و Microsoft و Nintendo و Sega و Square Enix و Ubisoft و Warner Bros.
وفتح الحدث التجاري الذي كان مخصصًا للصناعة فقط أبوابه في عام 2017 لأول مرة أمام أفراد الجمهور العام بحضور 15000 من هؤلاء الحضور.
تأتي هذه الأخبار بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس Covid-19 في الولايات المتحدة، وأعلن مشغلو E3، جمعية برامج الترفيه (ESA)، عن قرار عدم إقامة معرض 2022 شخصيًا في بيان.
قال متحدث باسم الجمعية: "نظرًا للمخاطر الصحية المستمرة المحيطة بـ COVID-19 وتأثيره المحتمل على سلامة العارضين والحضور، لن يتم عقد E3 شخصيًا في عام 2022 ''.
وأضاف المتحدث، "ما زلنا متحمسين للغاية بشأن مستقبل E3 ونتطلع إلى الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبًا."