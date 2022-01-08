إجراء أمني.. الجيش السويسري يمنع جنوده من استخدام “واتساب”!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش السويسري عن حظر استخدام ثلاث من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي بين أفراد الجيش، لدواعٍ أمنية.

وبحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس، فقد منع الجيش السويسري استخدام تطبيقات واتساب وتليغرام وسيجنال، فيما سمح لأفراده باستخدام تطبيق المراسلة السويسري المنشأ “ثريما” كبديل للتطبيقات الأخرى.

وجاء الإعلان في خطاب أرسلته وزارة الدفاع السويسرية إلى قادة أركان الجيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لفت إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بقدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.

وذكرت في رسالتها لقادة الجيش السويسري، أنه “لن يتم التصريح باستخدام أي خدمة مراسلة أخرى”.

وتتركز المخاوف الرئيسية للجيش السويسري هو قدرة السلطات بشأن قدرة واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون “كلاود”، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.

ونظرا لأن “ثريما” شركة سويسرية ليس لديها خوادم في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.

ونظرًا لحماية الخصوصية القوية التي تفرضها لوائح النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة، عبر المدافعون عن الخصوصية والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء عن أملهم في أن تكون البيانات المخزنة في الاتحاد الأوروبي خارج نطاق اختصاص نظام المحاكم الأمريكية.