شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تويتر تختبر مقاطع الفيديو التفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن منصة تويتر بدأت اختبار ميزة اقتباس التغريدات مع رد الفعل، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء تغريداتهم باستخدام مقاطع فيديو أو صور تفاعلية على غرار منصة TikTok، بدلاً من النص العادي، فيما يقول تويتر أن الميزة يتم اختبارها حاليًا على نظام iOS، وستنظر الشركة حتى ان ترى نتائج هذا الاختبار لتوضح بعد ذلك خط سير الميزة.

وتقول الشركة إنها تريد منح المستخدمين طرق أكثر إبداعًا للتعبير عن أنفسهم والتي تتعقب بأسلوبها التجريبي بشكل عام مؤخرًا، تعتبر الميزة مشابهة لردود فعل TikTok، والتي اخذتها Instagram مؤخرًا مع ميزة Reels الخاصة بها. وكانت منصة تويتر قد أضافت طرق جديدة لمشاركة التغريدات في ديسمبر 2020، إذ أضافت القدرة على تضمين تغريدة في رسالة أو قصة على Snapchat.

أعلنت الشركة أيضًا أنها تختبر تصميمًا جديدًا يتيح لك البدء في كتابة تغريدة من عرض المخطط الزمني الرئيسي، بدلاً من الضغط على زر ينقلك إلى صفحة إنشاء التغريدة.