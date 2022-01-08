شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق ترامب للتواصل الاجتماعى Truth Social والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم الرئيس الأمريكى السابق استخدام التطبيق المشابه لتطبيق تويتر ويبدو أنه تزامن إطلاقه مع يوم الرؤساء، ومن المتوقع يتوافر التطبيق على متجر تطبيقات Apple فى 21 فبراير، تم تصميم التطبيق من قبل شركة ترامب الإعلامية الجديدة، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا TMTG .

ويشبه الموقع إلى حد كبير نسخة من تويتر، والتى تعد أحد أشكال وسائل التواصل الاجتماعى المفضلة لدى ترامب قبل أن يتم حظره من الموقع.

تبدو صفحة الملف الشخصى على Truth Social تمامًا مثل تخطيط تويتر.

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بالرغم من ذلك.

يُطلق على المنشور على Truth Social "حقيقة" ويسمى مكافئ إعادة التغريد بـ "إعادة الحقيقة".

يوجه موقع Truth Social الآن الأشخاص إلى طلب التطبيق مسبقًا على App Store.

من غير الواضح ما إذا كان التطبيق سيأتى أيضًا إلى Android أم سيحصل على إصدار سطح المكتب فى 21 فبراير.

التطبيق مجانى وسيحتاج أى شخص يريده للانضمام إلى قائمة الانتظار.

كانت هناك تكهنات بأن Truth Social يمكن أن تكون بالدعوة فقط عند إطلاقها لأول مرة.

بعض الأشخاص لديهم بالفعل الإصدار التجريبى من التطبيق ولكن كان لا بد من دعوتهم بشكل خاص لتجربته.

يدعى موقع Truth Social: "TRUTH Social هى منصة وسائط اجتماعية" Big Tent "فى أمريكا تشجع على إجراء محادثة عالمية مفتوحة وحرة وصادقة دون التمييز ضد الأيديولوجية السياسية.

تم حظر ترامب نهائيًا من تويتر فى 6 يناير 2021 ، بعد وقت قصير من أعمال الشغب فى الكابيتول الأمريكي.

لقد رفع دعوى قضائية ضد Twitter لمحاولة استعادة حسابه لكنه لم يسترده أبدًا.