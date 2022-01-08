شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع سعر القيادة الذاتية الكاملة إلى 12 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر تويتر، أن الشركة ترفع سعر حزمة مساعدة السائق المتميزة، المسوقة على أنها القيادة الذاتية الكاملة أو FSD، من 10000 دولار إلى 12000 دولار في 17 يناير، للعملاء في الولايات المتحدة فقط.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، فإنه في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، كتب ماسك الذى لديه 69.2 مليون متابع: يرتفع سعر FSD إلى 12 ألف دولار في 17 يناير في الولايات المتحدة. يرتفع سعر FSD كلما اقتربنا من إصدار التعليمات البرمجية لإنتاج FSD.

وعندما سأله أحد المتابعين عن منتج اشتراك FSD من تسلا (الذي يكلف حاليًا 199 دولار شهريًا لمعظم العملاء) قال ماسك: يرتفع سعر الاشتراك الشهري عندما يتم طرح FSD على نطاق واسع.

كما أنه شوق لإصدارًا جديدًا من البرنامج التجريبي لميزة FSD، وهو برنامج مخصص للمدعوين فقط يقدم ميزات أكثر تقدمًا لاختيار السائقين الذين يستوفون مؤهلات الشركة.

ولا تكشف تسلا في تقارير أرباحها عن عدد عملائها الذين يدفعون مقابل FSD مقدمًا أو يشتركون في FSD كل ربع سنة.

نتيجة لذلك ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى تعزيز هوامش الربح في المستقبل.

ويتم تسويق حزمة مساعدة السائق القياسية للشركة على أنها مرشد آلي. وتأتي بشكل قياسي مع جميع مركباتها الجديدة (Model S و Model X و Model Y و Model 3).

وتشمل وظيفة المرشد الآلي، على سبيل المثال لا الحصر، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من الاصطدام الأمامي.

بالإضافة إلى الحفاظ على الممر، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، التي تطابق سرعة سيارتك مع حركة المرور المحيطة.

ويعد خيار القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، والمعروف أيضًا باسم FSD، حزمة متميزة تتضمن وظائف المرشد الآلي. كما أنها تتضمن ميزات أكثر تطورًا مثل تغيير المسار تلقائيًا، والتعرف على الإشارات المرورية، والاستدعاء الذكي.

وبالرغم من الاسم، فإن الخيار لا يسمح للسيارات اليوم بقيادة نفسها تلقائيًا دون تدخل السائق. وبشكل منفصل، هناك أيضًا البرنامج التجريبي لميزة FSD، الذي يتضمن المزيد من الميزات المتقدمة. وقال ماسك في تغريدة إن إصدارًا جديدًا 10.9، من البرنامج التجريبي لميزة FSD، على وشك الانتهاء.

يمكن للسائقين الذين يتلقون أو يشترون أو يشتركون في FSD الوصول إلى البرنامج التجريبي لميزة FSD. وبمجرد دخول البرنامج التجريبي لميزة FSD، يمكنهم اختبار ميزات غير مكتملة مثل التوجيه التلقائي في شوارع المدينة.

وتقول تسلا إن هذه الميزة تتيح للسائقين التنقل في الشوارع وتجنب جميع العقبات دون الاضطرار إلى القيادة.

وتدرس إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة جوانب مختلفة من تطوير تكنولوجيا FSD وتقنياتها في تسلا.

وأخبرت تسلا كلتا الوكالتين أن تقنيتها تندرج تحت المستوى 2 من القيادة الذاتية. ووفقًا لتعريف إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا، فإن أنظمة المستوى 2 تعزز السلامة أو توفر مساعدة للسائق. ولكن غير قادرة على القيادة أو تشغيل السيارة دون التحكم المادي من الإنسان.

وتعد تسلا بالسيارات الذاتية القيادة منذ نحو عام 2016. ولكن الشركة لم تعرض بعد القيادة دون استخدام اليدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وذلك بالرغم من أن ماسك قال إنها قد تكون ممكنة بحلول نهاية عام 2017.