كشف لغز “مكعب القمر”

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أثار ما أطلق عليه”كوخ غامض” أو “مكعب القمر” الذي ظهر في صور التقطها برنامج الفضاء الصيني على سطح القمر العديد من التساؤلات.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” التقطت مركبة “Yutu-2” الصينية في نوفمبر الماضي صورة “لشيء غريب على سطح القمر” والتي أظهرت مسطحا يشبه مكعب هندسي، حيث بدا شكله دقيقا جدا بحيث لا يمكن أن يكون مجرد صخرة على القمر.

ونقلت الصحيفة عن موقع تابع لإدارة الفضاء الصينية، أن “الشكل الهندسي المثالي على ما يبدو كان مجرد خدعة في الصورة للزاوية والضوء والظل” والتي تبين أنها مجرد صخرة.

وأظهرت صور حديثة التقطتها المركبة الصينية أن ما كان يشبه “الكوخ الغامض” لم يكن كوخا على الإطلاق، وهو مجرد صخرة فقط.

وقطعت مركبة “Yutu-2” الصينية أكثر من 1000 متر منذ وصولها قبل نحو ثلاث سنوات على الجانب البعيد من القمر، وهي تعتبر أول مهمة تهبط في فوهة فون كارمان.

وتعتبر الصور “غير الواضحة” أمرا شائعا في تاريخ استكشاف الفضاء، سواء التي يرصدها علماء فلك ينظرون من خلال التلسكوبات أو لصور تلتقطها كاميرات على مركبات في الفضاء، الأمر الذي يجعلهم يحتاجون للتأكد أكثر من مرة والتقاط صور جديدة.