شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق المزيد من أقمار ستارلينك وتكشف عن أحدث عدد من العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس أول صاروخ لها فى عام 2022 مساء الخميس ، حيث أرسلت أول دفعة من أقمار الإنترنت من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض منذ 18 ديسمبر، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

وبدأت المهمة قبل وقت قصير من الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وفقا لتقرير digitartlend .

وكالعادة، قامت شركة الفضاء الخاصة بقيادة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك ، ببث الأجزاء الرئيسية من المهمة ، بما في ذلك الإطلاق المهم للغاية.

وتبع ذلك بعد عدة دقائق من خلال مرحلة الانفصال.

وبعد حوالى تسع دقائق من الإطلاق، هبطت المركبة المعززة بشكل مثالى فى وضع مستقيم على متن سفينة بدون طيار ، كانت تنتظر في المحيط الأطلسى قبالة سواحل فلوريدا.

وأكدت SpaceX لاحقًا ، عبر Twitter ، أنه تم نشر أحدث دفعة من 49 قمراً صناعياً من Starlink بنجاح.

خدمة الإنترنت Starlink

وخلال البث المباشر كشفت SpaceX أن لديها الآن حوالي 145000 عميل Starlink في 25 دولة - ارتفاعًا من 140.000 مستخدم في نوفمبر.

وبالنسبة لخدمة النطاق العريض من الفضاء ، يدفع العملاء في الولايات المتحدة 499 دولارًا مقابل الطبق والأجهزة الأخرى و 99 دولارًا شهريًا لخدمة الإنترنت، وتكلفة الشحن والتسليم 50 دولارًا ، مع ضريبة تبلغ حوالي 33 دولارًا.

وبعد إضافة حوالي 10000 عميل جديد كل شهر منذ إطلاق الخدمة في أكتوبر 2020 ، تباطأ النمو بشكل كبير مؤخرًا مع إضافة 5000 عميل جديد فقط خلال الشهرين الماضيين.

ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب نقص السيليكون العالمى الذي أثر على قدرة SpaceX على بناء معداتها وتنفيذ الطلبات في الوقت المناسب.

وقرب نهاية العام الماضي ، اعتذرت شركة SpaceX للعملاء الذين انتظروا وقتًا أطول من المتوقع لوصول معدات Starlink الخاصة بهم.

ونحن نعتذر عن التأخير ونعمل جاهدين عبر الهندسة، وسلسلة التوريد، وفرق الإنتاج لدينا لتحسين وتبسيط منتجاتنا والمصنع لزيادة معدل إنتاجنا" وقالت الشركة في ذلك الوقت .

وتهدف SpaceX إلى توسيع Starlink إلى 45 دولة إضافية بحلول نهاية هذا العام ، رهناً بالموافقة التنظيمية ، فضلاً عن قدرتها على زيادة إنتاج المجموعة الضرورية.