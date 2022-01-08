شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. طريقة تمكين الوضع الرأسى لمكالمات FaceTime لتعتيم الخلفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سيناريو العمل من المنزل ، وهو ما يحدث عادةً هذه الأيام بسبب جائحة الفيروس التاجي والأعداد المتزايدة مرة أخرى لحالات Omicron في جميع أنحاء العالم ، يجب أن يكون قد حدث لك عندما أراد رئيسك أو زميلك إجراء محادثة فيديو بسرعة FaceTime لمناقشة شيء مهم.

ولكن هذه هي اللحظة ، تبدأ في تجهيز نفسك لتبدو أنيقًا ، وعادةً لا تحصل على الكثير لتفعل نفس الشيء في الغرفة التي تعمل فيها، ويتعلق الأمر الآن بالعمل فقط ، ويمكن أيضًا أن يكون أصدقاءك أو مكالمات عائلتك العادية أو يمكن أن تكون ببساطة أشياء لا تريد أن يراها الآخرون في مكالمة فيديو.

لذلك ، إذا كان من المفترض أن تجري مكالمة فيديو عبر FaceTime ولا تريد إظهار الفوضى حول غرفتك ، فإن FaceTime يتيح لك الآن تعتيم الخلفية، فمع iOS 15 أو iPad OS 15 أو macOS Monterey ، أضافت Apple ميزة تعتيم الخلفية لإخفاء الخلفية وإليك كيفية القيام بذلك.

- المتطلبات المسبقة: جهاز Apple المدعوم: لاستخدام ميزة تمويه الخلفية، ستحتاج إلى جهاز Apple متوافق، إليك القائمة:

هاتف iPhone XR

آيفون XS

آيفون XS ماكس

سلسلة iPhone 11

iPhone SE (الجيل الثاني)

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 13

iPad mini (الجيل الخامس) أو أحدث

iPad (الجيل الثامن) أو أحدث

iPad Air الجيل الثالث أو أحدث

iPad Pro مقاس 11 إنش

iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثالث) أو أحدث

iOS 15 و iPad OS 15 و macOS Monterey إلزامي.

الآن، هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تمكين ميزة تمويه الخلفية - قبل بدء المكالمة وأثناء مكالمة جارية.

الطريقة الأولى: قبل بدء مكالمة FaceTime 1. افتح FaceTime على جهازك وافتح مركز التحكم

على نظام ماكنتوش: انقر على أيقونة مركز التحكم

على iPhone و iPad: اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى

2. ابحث عن تأثيرات الفيديو واضغط / انقر عليها

3. اختر خيار Portrait أسفل FaceTime لتمكينه

الطريقة 2: أثناء مكالمة FaceTime جارية للقيام بذلك ، تحتاج إلى فتح مركز التحكم مرة أخرى واختيار تأثيرات الفيديو أثناء مكالمة جارية.

اختر خيار Portrait أسفل FaceTime لتمكينه، وبدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا النقر / النقر فوق العنوان الخاص بك من شاشة الاتصال الجارية والنقر فوق الوضع الرأسي لتمكينه.