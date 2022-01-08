شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة فضائية جديدة ستأخذ السياح إلى مدار أرضى منخفض فى حدث CES التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Sierra Space ابتكارات من خارج هذا العالم فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام، حيث عرضت الشركة نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لطائرتها الفضائية Dream Chaser والتى ستنقل يومًا ما الأشخاص والبضائع إلى مدار أرضى منخفض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه إلى جانب المركبة التي يبلغ ارتفاعها 30 قدمًا، تعرض الشركة أيضًا موائل لرواد الفضاء تسمى (LIFE) بمثابة منزل عملاق قابل للنفخ لمستعمرى القمر، ولكن كنسخة مصغرة.

قد تكون Sierra Space الوافد الجديد إلى صناعة الفضاء، لكن الشركة أبرمت صفقة مع وكالة ناسا للرحلات غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ابتداءً من هذا العام، وهى تعمل مع Blue Origin لجيف بيزوس لتطوير بؤرة استيطانية تجارية خارج الأرض تسمى Orbital Reef.

كما أنه من المتوقع أن يستضيف معرض CES، الذى يقام فى لاس فيجاس، أكثر من 50000 شخص و2200 عارض، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أجبرت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وتيك توك على الانسحاب من المؤتمر.

وقالت جانيت كافاندى، رئيسة الفضاء فى Sierra Space فى البيان: "بصفتى رائدة فضاء سابقة فى ناسا، كنت أنتظر اللحظة التي يكون فيها العمل والعيش فى الفضاء متاحًا لمزيد من الناس فى جميع أنحاء العالم، وقد حانت تلك اللحظة".

وتم تصميم Dream Chaser لتسليم ما يصل إلى 12100 رطل من البضائع المضغوطة وغير المضغوطة ويمكن إعادة 4000 رطل من البضائع بهبوط لطيف على المدرج.

كما أنه بمجرد أن تحلق الطائرة، ستبدأ فى توريد البضائع إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من عقد الشركة التجارية لخدمات إعادة التوريد 2 (CRS2).