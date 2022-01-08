شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن تغيير اسمى على Google Meet؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أصابنا الوباء، أصبح Google Meet نظامنا الأساسى لمؤتمرات الفيديو حيث يمكننا التواصل مع زملائنا وإنجاز المهام المكتبية، فعلى Google Meet، يمكنك بدء مكالمة على الفور لإجراء مناقشة رسمية أو شخصية مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

وعلاوة على ذلك، تسمح لك منصة مؤتمرات الفيديو بجعل حساب Google Meet الخاص بك أكثر خصوصية، ويُسمح لك بتغيير اسم مستخدم Google Meet وتخصيص الخلفية أيضًا.

كيف يمكنني إعادة تسمية نفسى على Google Meet على iPad؟ لإعادة تسمية نفسك على Google Meet على iPad ، تحتاج إلى النقر فوق سهم القائمة المنسدلة ، الموجود أسفل اسم المستخدم الخاص بك مباشرةً. الآن ، تحتاج إلى تحديد الخيار "حساب Google" والانتقال إلى علامة التبويب "المعلومات الشخصية". هناك ، ستتمكن من تغيير اسمك وبياناتك الشخصية الأخرى.

لماذا لا يمكننى تغيير اسمى فى Google؟ إذا لم تتمكن من تغيير اسم Google الخاص بك، وظهرت لك رسالة خطأ تفيد بأنه لا يمكن تغيير هذا الإعداد لحسابك، فهذا يعنى أنك قمت بتغيير اسمك عدة مرات خلال فترة زمنية أقصر.

كيف يمكنني تغيير اسم ملفى الشخصى فى Google؟ على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android ، تحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات. ثم تحتاج إلى النقر فوق Google> إدارة حساب Google الخاص بك. في الجزء السفلي ، تحتاج إلى النقر على الخيار "معلومات شخصية". ثم انقر على الخيار "تعديل الاسم" الظاهر ضمن "المعلومات الأساسية". سجّل الدخول الآن وأدخل اسمك ثم انقر على "تم".

كيف يمكنني تغيير اسمي في Google Classroom؟ لتغيير اسمك في Google Classroom ، انقر على النقاط الثلاث بجانب اسم الفصل الدراسي ثم حدد الخيار "تعديل" من القائمة، وعلاوة على ذلك ، يمكنك تغيير الاسم والمعلومات الأخرى الخاصة ببرنامج Google Classroom الخاص بك