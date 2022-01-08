شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف جاهزية محطتها الفضائية هذا العام.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصين إن محطتها الفضائية ، التي أعلنت أنها أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية في الفضاء ، ستكون جاهزة للتشغيل هذا العام ، مما يوفر رؤية شاملة للعالم، وبمجرد أن تصبح الصين جاهزة ، ستكون الدولة الوحيدة التي تمتلك محطة فضائية خاصة بها لأن محطة الفضاء الدولية (ISS) في روسيا هى مشروع تعاونى لعدة دول.

وفيىإعلان يوم الأربعاء، قالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASTC) إن البلاد ستستكمل بناء المحطة الفضائية فى عام 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تكون محطة الفضاء الصينية (CSS) منافسة لمحطة الفضاء الدولية.

ويقول المراقبون إن CSS قد تصبح المحطة الفضائية الوحيدة التى تبقى فى المدار بمجرد تقاعد محطة الفضاء الدولية فى السنوات القادمة، وفى الوقت الحالى، حيث كان ثلاثة رواد فضاء، بينهم امرأة، منشغلين ببناء المحطة فى المدار.

وفي وقت سابق ، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الذراع الآلية الضخمة لـ CSS والتى يمكن أن تنتزع الأجسام من الفضاء، وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني المأهولة (CMSEO) إن الذراع كانت تعمل يوم الخميس حيث نجحت فى انتزاع وتحريك سفينة البضائع Tianzhou-2 التى يبلغ وزنها 20 طناً في اختبار.

وكانت هذه أول مناورة من هذا النوع للذراع الروبوتية التى يبلغ طولها 10 أمتار، وفى الصباح الباكر، مد يده وأمسك Tianzhou-2 وفصله عن الوحدة الأساسية CSS ونقله إلى موقع آخر.

كما اختبرت العملية جدوى وفعالية استخدام الذراع الميكانيكية للمناورة في جزء من المحطة الفضائية أثناء وجودها في المدار وتحققت من قدرة الذراع على التعامل مع الأحمال الثقيلة ، حسبما أفادت شبكة CGTN-TV الحكومية.

وقالت إن النجاح مهد الطريق لمتابعة أعمال التجميع في المدار لبناء المحطة الفضائية في وقت لاحق من هذا العام، وحتى الآن ، تتكون محطة الفضاء غير المكتملة من الوحدة الأساسية Tianhe ، وسفن البضائع Tianzhou-2 و Tianzhou-3 وسفينة الفضاء Shenzhou-13.

وكانت CSS في الأخبار مؤخرًا حيث اشتكت الصين إلى الأمم المتحدة من أن أقمار SpaceX Starlink ، المملوكة للملياردير الأمريكي Elon Musk ، كانت لها "مواجهتان متقاربة" معها فى المدار، مما يعرض سلامة روادها للخطر، وأيضًا، وفقًا لـ CASTC ، ستشهد الصين إطلاق أكثر من 40 رحلة فضائية في عام 2022 ، بما فى ذلك العديد من رحلات الفضاء المأهولة، والتى ستكون على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الصين لإطلاق مركبتين للشحن وسفينتي فضاء شنتشو ووحدتين معملتين لمحطة الفضاء خلال العام، حسبما ذكر تقرير شينخوا، وتشمل المهمات الأخرى المتعلقة بالمحطة الفضائية الالتقاء في المدار والالتحام ، والأنشطة خارج المركبة وعودة المركبات الفضائية.